El Mundo Today | Miles de Caga Tiós huyen de Catalunya al ver a una marabunta de niños armados con palos

Este año me tocó Rubén en el amigo invisible, pero como lo odio, como creo que es una persona horrible, como me ha arruinado la vida, en lugar de comprarle un regalo, lo que hice fue fingir que me había tocado Marisa, así que Marisa se llevó dos regalos y Rubén ninguno. Desgraciadamente, como a los demás les dio mucha pena que no tuviera regalo, todos le hicieron uno, y ahora tiene como diez.