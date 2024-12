Segura Viudas presenta campaña y nuevos cavas para esta Navidad

La histórica bodega Segura Viudas, ubicada en el corazón del Penedès, encara esta Navidad con dos novedades: los nuevos cavas Brut Reserva 2022 y Rosé Vintage 2022. Los ha presentado en su campaña de Navidad protagonizada por la chef y embajadora de la marca Vicky Sevilla, que invita a celebrar los valores de unión, generosidad y gratitud. El anuncio rinde homenaje a los empleados de la bodega, quienes trabajan diariamente para preservar el legado de Segura Viudas y pone en primer plano la importancia de respetar las raíces y la autenticidad, en sintonía con los valores de la marca.

En la campaña, Vicky Sevilla, chef con estrella Michelin y propietaria del restaurante Arrels de Sagunt (Valencia), ofrece una cena de alta gastronomía como tributo y homenaje al trabajo del equipo de la bodega, desde el viñedo hasta las cavas, reconociendo así su dedicación a la calidad y tradición de Segura Viudas. “Este gesto de gratitud hacia el equipo detrás de la marca resalta el compromiso de Segura Viudas con su legado, sus raíces y su historia”, explican desde la bodega del Penedès.

A través de esta campaña, la marca celebra las tradiciones propias de la Navidad, con una propuesta que eleva la gastronomía y supone un acto de reconocimiento al esfuerzo conjunto.

Maridaje de presentación

La presentación de la campaña, a la que asistieron tanto prensa especializada como diversos influencers gastronómicos, ofreció una experiencia de maridaje sensorial fusionando los aromas de los nuevos cavas y vinos de Segura Viudas y la gastronomía de la mano de Vicky Sevilla y François Chartier, referente mundial en la ciencia de los aromas.

Chartier, célebre por su trabajo en Armonías Moleculares y consultor de prestigiosos chefs y marcas, aporta una perspectiva única que enriquece esta celebración de la gastronomía y los sentidos. Con más de tres décadas de trayectoria y galardonado con múltiples premios, Chartier ha revolucionado el maridaje entre sabores y aromas, posicionándose como un icono en la gastronomía mundial.

Innovación enológica

Los dos nuevos cavas lanzados por Segura Viudas y presentados en el evento simbolizan su apuesta por la excelencia y la innovación enológica. El Brut Reserva 2022, un cava de Guarda Superior, representa la tradición y el equilibrio, envejeciendo en condiciones de silencio y penumbra durante un mínimo de 18 meses para aportar riqueza aromática y complejidad. Este cava, elaborado con uvas locales junto a un toque de chardonnay y pinot noir, destaca por su elegancia. Por su parte, el Rosé Vintage 2022, creado a partir de pinot noir y garnacha negra, es un rosado fresco, versátil y complejo. Inspirados en la icónica botella de Reserva Heredad, los nuevos cavas incorporan un collarín de papel ecológico hecho con restos de uva, reafirmando el compromiso de Segura Viudas con la sostenibilidad.

Alta gastronomía

La elección de Vicky Sevilla como embajadora de Segura Viudas responde a su coincidencia de valores. “Destaca por el uso de productos de proximidad y una visión que conecta la alta gastronomía con las raíces culturales, algo que se alinea con los valores de sostenibilidad, autenticidad y respeto a la tradición de Segura Viudas”, afirman desde la bodega.

La chef se ha consolidado como una figura innovadora en la gastronomía española. Con 25 años, abrió su restaurante Arrels en Sagunt, lo que la llevó a ser la chef más joven en recibir una estrella Michelin en España. Además, cuenta con un Sol Repsol, reconocimientos como el de New Talent of the Year 2023 de La Liste Mediterranean y su restaurante fue destacado por la guía Opinionated About Dining.