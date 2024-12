El Mundo Today | Barcelona repetirá los amaneceres a las 11.30 para que los turistas puedan sacarse fotos sin madrugar

Se acabó eso de regalar la hora. Esa información no puede seguir siendo despreciada. La hora marca la actualidad , sin la hora estaríamos perdidos, el mundo no funcionaría, todo sería un caos, ¿cómo es posible que le demos tan poco valor? Hay relojes de miles de euros, personas que pagan literalmente fortunas por saber la hora. Dejemos de regalarla, si alguien nos la pregunta hay que cobrársela.

Apasionante. La cantidad de emociones que genera esta actividad no caben en 400 caracteres sin espacios. Primero está la tensión de no encontrar nunca sitio, la incertidumbre de las horas de búsqueda. Luego está la emoción de decidir si el coche cabe o no en el único hueco que has encontrado. Después viene la maniobra en sí misma; si ya hay gente mirando es algo simplemente épico. Y luego a pagar.