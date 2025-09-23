Promoción
Estrena sartenes Castey
Colección de 6 sartenes de diferentes tamaños (18, 20, 22, 24, 26 y 28 cm) y una plancha.
Reserva en tu quiosco cada semana las sartenes de aluminio forjado antracita y da un nuevo aire a tu cocina. La recogida de las sartenes se realizará en el punto de venta donde se ha realizado la reserva, previo abono del importe correspondiente.
Puedes reservar tantas sartenes como desees.
Características:
> Fabricadas en ALUMINIO FORJADO 100% reciclado
> FULL INDUCTION
> Aptas para todo tipo de cocina, incluido INDUCCIÓN
> 100% libre de PFOA
> Capa antiadherente DURION
> Fácil limpieza
> Admite lavavajillas
> Mango ergonómico de baquelita
Entregas:
Entrega 1. Sábado 27 y domingo 28 de septiembre
Sartén de aluminio forjado 20 cm. 13,95 €
Entrega 2. Sábado 4 y domingo 5 de octubre
Sartén de aluminio forjado 22 cm. 14,95 €
Entrega 3. Sábado 11 y domingo 12 de octubre
Sartén de aluminio forjado 24 cm. 15,95 €
Entrega 4. Sábado 18 y domingo 19 de octubre
Sartén de aluminio forjado 26 cm. 17,95 €
Entrega 5. Sábado 25 y domingo 26 de octubre
Sartén de aluminio forjado 28 cm. 19,95 €
Entrega 6. Sábado 1 y domingo 2 de noviembre
Sartén de aluminio forjado 18 cm. 12,95 €
Entrega 7. Sábado 8 y domingo 9 de noviembre
Plancha de asar de aluminio fundido 37x22,5 cm. 26,95 €
La promoción es válida en Catalunya bajo reserva.
