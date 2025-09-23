Estrena sartenes Castey

Reserva en tu quiosco cada semana las sartenes de aluminio forjado antracita y da un nuevo aire a tu cocina. La recogida de las sartenes se realizará en el punto de venta donde se ha realizado la reserva, previo abono del importe correspondiente.

Puedes reservar tantas sartenes como desees.

Características:

> Fabricadas en ALUMINIO FORJADO 100% reciclado

> FULL INDUCTION

> Aptas para todo tipo de cocina, incluido INDUCCIÓN

> 100% libre de PFOA

> Capa antiadherente DURION

> Fácil limpieza

> Admite lavavajillas

> Mango ergonómico de baquelita

Entregas:

Entrega 1. Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sartén de aluminio forjado 20 cm. 13,95 €

Entrega 2. Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sartén de aluminio forjado 22 cm. 14,95 €

Entrega 3. Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Sartén de aluminio forjado 24 cm. 15,95 €

Entrega 4. Sábado 18 y domingo 19 de octubre

Sartén de aluminio forjado 26 cm. 17,95 €

Entrega 5. Sábado 25 y domingo 26 de octubre

Sartén de aluminio forjado 28 cm. 19,95 €

Entrega 6. Sábado 1 y domingo 2 de noviembre

Sartén de aluminio forjado 18 cm. 12,95 €

Entrega 7. Sábado 8 y domingo 9 de noviembre

Plancha de asar de aluminio fundido 37x22,5 cm. 26,95 €

La promoción es válida en Catalunya bajo reserva.