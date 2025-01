Dónde ver 'La Infiltrada', la película con 13 nominaciones a los Goya

'La Infiltrada' se ha convertido en uno de los fenómenos cinematográficos españoles del año, una película que ha cautivado al público y a la crítica por igual. Con una trama intensa y basada en hechos reales, la cinta ha cosechado un total de 13 nominaciones a los prestigiosos Premios Goya, consolidándose como una de las grandes favoritas de la temporada. Si te preguntas dónde puedes disfrutar de esta aclamada producción, te contamos todos los detalles para que no te pierdas esta joya del cine español.

Un éxito en taquilla

'La Infiltrada' narra la historia de una agente de policía española que se infiltra en la banda terrorista ETA, una misión arriesgada que pondrá a prueba su coraje y su capacidad de supervivencia. La película, dirigida por Arantxa Echevarría, ha arrasado en la taquilla española, convirtiéndose en la película dirigida por una mujer más taquillera de la historia de nuestro país. Este éxito es un reflejo del interés que ha generado la trama, basada en la vida real de Aranzazu Berradre Marín, la única policía que logró infiltrarse con éxito en la organización terrorista.

Un reparto estelar

La película cuenta con un reparto estelar encabezado por Carolina Yuste, quien interpreta a la agente encubierta, y Luis Tosar, que da vida a otro personaje clave en la trama. La química entre ambos actores, sumada a sus impresionantes actuaciones individuales, contribuye a la intensidad y el realismo de la película. Además, el elenco se completa con otros actores de renombre como Víctor Clavijo, Nausicaa Bonnín, Iñigo Gastesi, Diego Anido, Pepe Ocio, Carlos Troya, Pedro Casablanc y Jorge Rueda, quienes aportan su talento al desarrollo de la historia.

'La Infiltrada' ha logrado un impresionante número de 13 nominaciones a los Premios Goya, situándose como la segunda película con más candidaturas, solo por detrás de 'El 47'. Esta cosecha de nominaciones la consolida como una de las grandes contendientes en la próxima edición de los premios de la Academia del Cine Español. La película aspira a galardones en categorías como Mejor Película y Mejor Dirección para Arantxa Echevarría, quien ya ganó en la categoría de Dirección Novel en 2019 por 'Carmen y Lola'.

Dónde ver 'La Infiltrada'

Si no tuviste la oportunidad de ver 'La Infiltrada' en cines, o si deseas revivir esta emocionante historia, tenemos buenas noticias: la película estará disponible en Movistar Plus+ a partir del 14 de febrero. La plataforma se ha convertido en un escaparate para el cine español, y en ella podrás encontrar otras cintas nominadas a los Goya como 'El 47', 'Segundo Premio', 'La habitación de al lado' y 'La estrella azul'. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este thriller que ha marcado un antes y un después en el cine español.

La temporada de premios para 'La Infiltrada' no ha hecho más que empezar. Carolina Yuste ya se ha alzado con el Forqué a Mejor Actriz, y apunta a repetir éxito en los Premios Feroz, los Goya y las Medallas del CEC. El reconocimiento de la crítica y del público es un claro indicativo de la calidad y el impacto de esta película, que ha sabido conjugar una trama apasionante con unas interpretaciones sobresalientes y una dirección impecable.

'La Infiltrada' no es solo una película de acción y suspense, sino también una reflexión sobre un momento clave de la historia de España. La cinta aborda temas como el terrorismo, la valentía, el miedo y la lealtad, ofreciendo una mirada íntima y profunda a las vivencias de una mujer que arriesgó su vida para proteger a su país. La película nos invita a reflexionar sobre el pasado para entender mejor el presente, y a valorar el coraje de aquellos que luchan por la justicia y la libertad.

'La Infiltrada' es una película que ha marcado un antes y un después en el cine español. Con una trama apasionante, un reparto estelar y una dirección impecable, la cinta ha logrado conquistar al público y a la crítica, cosechando un gran éxito en taquilla y numerosas nominaciones a los premios más importantes del sector. Si eres amante del buen cine, no puedes perderte esta joya que estará disponible en Movistar Plus+ a partir del 14 de febrero. Prepárate para vivir una experiencia cinematográfica intensa y emocionante, que te dejará sin aliento desde el primer minuto.

thumb_up

thumb_down

9.1s