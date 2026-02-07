Las preguntas, partido a partido

No obstante, la oposición no pregunta por lo mismo: cada partido, en función de sus prioridades o estrategias, pone el foco en unas cuestiones u otras. Si se comparan con los resultados de la encuesta del CIS, algunas formaciones están más alineadas con las preocupaciones de la ciudadanía que otras. Además, del tipo de preguntas que formula cada partido pueden extraerse varias lecturas.

PP

Como líder de la oposición, la mayoría de las preguntas de los diputados y senadores del PP van dirigidas a cuestionar la labor del Ejecutivo. Sobre todo en esta legislatura, fuertemente marcada por los presuntos casos de corrupción y por los supuestos casos de acoso sexual que afloraron en los últimos meses. A esto le siguen las preguntas sobre sanidad, infraestructuras, inseguridad ciudadana y, en quinto lugar, sobre la políticas exterior . Sus votantes son de los más preocupados por la insatisfacción política, y en eso coinciden. Sin embargo, luego le sigue la vivienda y la crisis económica, asuntos por los que no preguntan tanto.

Vox

El partido de Santiago Abascal coincide con el PP y dedica gran parte de las cuestiones a los problemas del Ejecutivo. Luego se desligan de los populares. La inseguridad ciudadana y la inmigración son dos de los asuntos que más preocupa a la formación de extrema derecha, seguidas de las infraestructuras y de la política internacional. En este caso, la inmigración sí está entre las principales preocupaciones de sus votantes, seguido de la crisis económica.

ERC

Los intereses de ERC pasan entre otras por las infraestructuras, concretamente sobre el estado y la gestión de Rodalíes, un tema que ha estado presente toda la legislatura desde que los republicanos lo incluyeran en su acuerdo de investidura. De la mano de este asunto van las preguntas sobre la independencia de Catalunya, seguido por las cuestiones sobre la situación del Gobierno. Además, ERC es el partido que más pregunta sobre vivienda. Así, los republicanos catalanes son de los que más se alinean con sus electores, de los más preocupados por la vivienda (35,7%) y por la independencia de Catalunya (9,5%).

Junts

Junts, que lleva meses intentando desligarse del Gobierno, ha preguntado sobre todo por la inestabilidad del Gobierno y los planes de este para agotar la legislatura. A esto, al igual que ERC, le han seguido las infraestructuras por el asunto de Rodalíes y la independencia de Catalunya. Sin embargo, a partir de ahí difieren de los republicanos y los dos temas que más les ha preocupado son los relativos a la agricultura y la ganadería, por un lado, y a la inseguridad ciudadana, por otro. La principal preocupación de sus votantes es la inmigración (26,9%), pero también son de los que más alarma muestran ante la inseguridad ciudadana (2,1%).

EH BILDU

Una de cada cuatro cuestiones planteadas por EH Bildu no tiene relación con los asuntos que más preocupan a los ciudadanos españoles. En cuanto a temas concretos, la formación abertzale ha preguntado sobre todo por la política exterior y el papel que juega España en el marco internacional, todo ello debido al conflicto de Israel y Palestina. También sobre la situación del Gobierno, la sanidad o la situación económica del país. Sus electores también son los que más repartidos están a la hora de identificar sus preocupaciones, aunque el 36,2% señala el problema de la vivienda.

PNV

En el caso del PNV es una de cada cinco las preguntas que destina a otros asuntos. Después, son las infraestructuras, los problemas de los jovenes, el modelo productivo español y la inmigración los que más le preocupa a la formación jeltzale. Según el CIS, sus votantes son los más alarmados por la situación económica (14%) y por la inseguridad en las calles (4%).

