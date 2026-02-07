¿Las preguntas de la oposición al Gobierno coinciden con las preocupaciones de los ciudadanos?
El Periódico analiza las casi 4.000 cuestiones registradas en el Congreso y el Senado desde 2023.
Rara es la semana en la que el Gobierno no tenga que hacer frente a las preguntas de la oposición y de sus propios socios. Casi todos los martes por la tarde, el Senado celebra la sesión de control al Ejecutivo y, unas horas después, ya en la mañana del miércoles, ocurre lo propio en el Congreso. En cada uno de estos plenos, el presidente del Gobierno y sus ministros deben hacer frente a cerca de una veintena de cuestiones que van desde las más generales -"¿Va usted a dimitir?"- a aquellas precisas sobre tal o cual ley. Pero la vivienda solo ocupa el 4% de las preguntas al Gobierno pese a ser el problema que más preocupa a los españoles.
No solo son preguntas en los plenos de ambas Cámaras. Los parlamentarios pueden también interrogar al Ejecutivo en las comisiones para que respondan los secretarios de Estado del ramo. Tal cantidad de preguntas dibuja una radiografía precisa de los temas que preocupan a los partidos. EL PERIÓDICO ha analizado todas las preguntas orales registradas en ambas Cámaras desde que arrancó la legislatura con la investidura de Pedro Sánchez, en noviembre de 2023 y las ha comparado con el barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para comprobar si los intereses de los políticos coinciden con los ciudadanos.
¿Cuántas preguntas ha hecho la oposición?
Todos los grupos parlamentarios pueden formular preguntas al Gobierno en las sesiones del Congreso y el Senado que deben ser respondidas oralmente. En el caso del jefe del Ejecutivo, responde a tres cuestiones cada miércoles -salvo el primero de mes, que no hay pleno-. La primera pregunta siempre está reservada para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y las otras dos se reparten según el peso de cada grupo parlamentario. En el caso del Senado, a cuya sesión de control no acude Sánchez desde marzo de 2024, el reparto también se hace en función del número de parlamentarios por grupo. Así, el PP es el partido que más preguntas ha realizado al Gobierno.
PREGUNTAS DE LOS PRINCIPALES GRUPOS PARLAMENTARIOS - FUERA DEL GOBIERNO- EN LO QUE LLEVAMOS DE LEGISLATURA
A esto hay que sumarle las preguntas que los partidos realizan en las distintas comisiones. Aquí es necesaria una puntualización, ya que hay comisiones que se reúnen habitualmente y otras que no. No obstante, eso no exime a los grupos parlamentarios de registrar las preguntas que consideren.
En lo que va de legislatura, los partidos han presentado 1.751 preguntas para ser contestada por Sánchez o alguno de sus ministros en pleno -903 en el Congreso y 848 en el Senado-. Además, en el caso de la Cámara Baja, los grupos parlamentarios han impulsado 1.553 en las distintas comisiones que existe y sus homólogos en la Cámara Alta se han quedado muy lejos con 586.
¿Sobre qué se pregunta más?
EL PERIÓDICO ha analizado las 3.890 preguntas al presidente del Gobierno y a los distintos ministros para que rindan cuentas. Se han dejado fuera de este análisis las más de 56.700 preguntas con respuesta escrita, ya que muchas de ellas son reiterativas, preguntando sobre el mismo aspecto en cada municipio de alguna comunidad o representan el interés de un diputado en concreto, lo que ofrecería una imagen distorsionada de los verdaderos intereses de los partidos políticos.
En el Congreso
Mayoritariamente, los grupos parlamentarios utilizan las preguntas al Gobierno para confrontar con Sánchez o con sus ministros, más que para hacer interesarse por cuestiones concretas. Así, más de un 16% de las cuestiones están englobadas en cuestiones relativas a 'el Gobierno y partidos o políticos concretos' y suelen tratarse de preguntas retóricas -"¿Qué va a hacer el resto de la legislatura?", "¿Piensa usted dimitir?" o "¿Teme una moción de censura?"-. Después, las preocupaciones pasan por las infraestructuras (10%), la sanidad (9,2%), la política exterior (4,6%) o la vivienda (3,8%).
PRINCIPALES TEMÁTICAS DE LAS PREGUNTAS EN EL CONGRESO
En el Senado
La dinámica en la Cámara Alta es ligeramente diferente. Los senadores, mucho más vinculados al territorio, preguntan más sobre las infraestructuras (12,5%), aunque la mayoría absoluta de la que goza el PP y el hecho de que hayan convertido el Senado en su bastión contra el Ejecutivo también eleva a un 10,2% las cuestiones para arremeter contra el Ejecutivo. A esto le sigue la política exterior (7,4%), la inseguridad ciudadana (5,8%) y los problemas de la agricultura, ganadería y pesca (5,1%).
PRINCIPALES TEMÁTICAS DE LAS PREGUNTAS EN EL SENADO
¿Las preguntas de la oposición coinciden con las preocupaciones de los españoles?
En el barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) en diciembre de 2025, cuando se cerró el anterior periodo de sesiones, el 19% de los españoles señalaron la vivienda como el principal problema que existen actualmente en España. Sin embargo, el CIS desagrega en hasta seis respuestas diferentes -'los problemas políticos en general', 'la corrupción y el fraude', 'el Gobierno y partidos o políticos concretos', 'el mal comportamiento de los políticos', 'lo que hacen los partidos políticos', 'situación e inestabilidad política'- el hartazgo de los ciudadanos con la política. El 41,5% de los españoles sitúa alguno de estos asuntos como el primer problema de España.
A la vivienda y la insatisfacción política le siguen la crisis económica, que es el primer problema para el 6,2% de los ciudadanos, seguido del paro (4,4), la inmigración (3,7%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (3,1%).
Los datos reflejan que la única preocupación que coinciden entre lo que inquieta a la sociedad española y lo que preguntan los partidos con más frecuencia es la insatisfacción política, aunque este concepto es muy difícil de medir, ya que las preguntas de la oposición suelen ir dirigidas a atacar al Ejecutivo y los ciudadanos pueden mostrar un hartazgo con el conjunto de la clase política. En cambio, en el caso de la vivienda, hay que bajar casi hasta la séptima posición en el Congreso y la octava en el Senado.
Las preguntas, partido a partido
No obstante, la oposición no pregunta por lo mismo: cada partido, en función de sus prioridades o estrategias, pone el foco en unas cuestiones u otras. Si se comparan con los resultados de la encuesta del CIS, algunas formaciones están más alineadas con las preocupaciones de la ciudadanía que otras. Además, del tipo de preguntas que formula cada partido pueden extraerse varias lecturas.
Como líder de la oposición, la mayoría de las preguntas de los diputados y senadores del PP van dirigidas a cuestionar la labor del Ejecutivo. Sobre todo en esta legislatura, fuertemente marcada por los presuntos casos de corrupción y por los supuestos casos de acoso sexual que afloraron en los últimos meses. A esto le siguen las preguntas sobre sanidad, infraestructuras, inseguridad ciudadana y, en quinto lugar, sobre la políticas exterior . Sus votantes son de los más preocupados por la insatisfacción política, y en eso coinciden. Sin embargo, luego le sigue la vivienda y la crisis económica, asuntos por los que no preguntan tanto.
El partido de Santiago Abascal coincide con el PP y dedica gran parte de las cuestiones a los problemas del Ejecutivo. Luego se desligan de los populares. La inseguridad ciudadana y la inmigración son dos de los asuntos que más preocupa a la formación de extrema derecha, seguidas de las infraestructuras y de la política internacional. En este caso, la inmigración sí está entre las principales preocupaciones de sus votantes, seguido de la crisis económica.
Los intereses de ERC pasan entre otras por las infraestructuras, concretamente sobre el estado y la gestión de Rodalíes, un tema que ha estado presente toda la legislatura desde que los republicanos lo incluyeran en su acuerdo de investidura. De la mano de este asunto van las preguntas sobre la independencia de Catalunya, seguido por las cuestiones sobre la situación del Gobierno. Además, ERC es el partido que más pregunta sobre vivienda. Así, los republicanos catalanes son de los que más se alinean con sus electores, de los más preocupados por la vivienda (35,7%) y por la independencia de Catalunya (9,5%).
Junts, que lleva meses intentando desligarse del Gobierno, ha preguntado sobre todo por la inestabilidad del Gobierno y los planes de este para agotar la legislatura. A esto, al igual que ERC, le han seguido las infraestructuras por el asunto de Rodalíes y la independencia de Catalunya. Sin embargo, a partir de ahí difieren de los republicanos y los dos temas que más les ha preocupado son los relativos a la agricultura y la ganadería, por un lado, y a la inseguridad ciudadana, por otro. La principal preocupación de sus votantes es la inmigración (26,9%), pero también son de los que más alarma muestran ante la inseguridad ciudadana (2,1%).
Una de cada cuatro cuestiones planteadas por EH Bildu no tiene relación con los asuntos que más preocupan a los ciudadanos españoles. En cuanto a temas concretos, la formación abertzale ha preguntado sobre todo por la política exterior y el papel que juega España en el marco internacional, todo ello debido al conflicto de Israel y Palestina. También sobre la situación del Gobierno, la sanidad o la situación económica del país. Sus electores también son los que más repartidos están a la hora de identificar sus preocupaciones, aunque el 36,2% señala el problema de la vivienda.
En el caso del PNV es una de cada cinco las preguntas que destina a otros asuntos. Después, son las infraestructuras, los problemas de los jovenes, el modelo productivo español y la inmigración los que más le preocupa a la formación jeltzale. Según el CIS, sus votantes son los más alarmados por la situación económica (14%) y por la inseguridad en las calles (4%).
PUEDES CONSULTAR TODAS LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN ESTA TABLA
En una legislatura en la que la polarización política está alcanzando cotas inimaginables, las preguntas de la oposición responden en gran medida a ese interés por la confrontación continua. Además, queda claro que existe cierta brecha entre la clase política y los intereses de los ciudadanos, preocupados en la amplia mayoría por una crisis de la vivienda que tiene una escasa presencia en las preguntas de los parlamentarios. Y, aun así, las formaciones políticas sí responde a aquellos asuntos que, a nivel particular, preocupan a sus electorados. O, quién sabe, puede que les preocupe a sus votantes porque ellos ponen el foco en esas cuestiones.