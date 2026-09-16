La diputada Laure Vega será la candidata de la CUP en Barcelona

La CUP ya tiene decidido el nombre de su cabeza de lista en Barcelona. La formación anticapitalista intentará volver a sentarse en el plenario municipal, plaza donde no tiene representación desde 2019, con una de sus caras más visibles en la actualidad: la diputada en el Parlament Laure Vega. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Vega ya ha aceptado la propuesta, pero su candidatura no será oficial hasta el próximo sábado, cuando habrá culminado el proceso de elección y ratificación por parte las asembleas de la CUP y Comunistes.

Vega, que se crió en Sant Boi de Llobregat aunque hace años que vive en la capital catalana, entró en la Cámara a finales de la pasada legislatura, cuando Dolors Sabater dejó el cargo para centrarse en su labor de concejala en Badalona. Su primera comparecencia ya fue toda una declaración de intenciones: reivindicó sus orígenes populares, fue muy crítica con las desigualdades de clase y denunció con contundencia la problemática de acceso a la vivienda.

Además, no solo causó impresión por el fondo, también por las formas. "Algunos señores encorbatados quizá me dirán que no soy lo suficientemente catalana por el hecho de venir de donde vengo y hablar como hablo", sostuvo, al reivindicar sus orígenes del Baix Llobregat.

De su paso por el Parlament destaca especialmente un episodio, cuando la CUP se sumó al acuerdo firmado entre el PSC, ERC y los Comuns para regular los alquileres de temporada. Vega fue la encargada de liderar las negociaciones con el Govern liderado por Salvador Illa y, por ende, la cara visible del giro de la CUP, que había levantado el veto a pactar con los socialistas. Este cambio estratégico provocó la dimisión de Laia Estrada como jefa de filas de la formación, que explicó que el nuevo rumbo de la formación le generaba "contradicciones" y "problemas discursivos".

Laia Estrada y Laure Vega, diputadas de la CUP en el Parlament / CUP

Vega y Estrada se habían enfrentado en 2024 en unas primarias para elegir la candidata de la CUP a la Generalitat. El núcleo duro de los cupaires en la capital catalana no veía claro que Estrada, tarraconense, fuera la número uno por otra provincia de Barcelona y obligó a la formación a recurrir a una votación interna para salvar la disputa. Finalmente, ganó Estrada y Vega se quedó como número dos de la lista. La aún parlamentaria tiene intención de mantener el acta de diputada hasta las elecciones municipales.

Sin representación desde 2019

La CUP entró en el consistorio barcelonés por primera vez en 2015, cuando la lista encabezada por María José Lecha obtuvo hasta tres concejales. Sin embargo, aquella victoria no tuvo la continuidad esperada: ni la candidatura de Anna Saliente en 2019 ni la de Basha Changue en 2023 lograron llegar al 5% de los votos necesarios para tener representación.

Ahora la formación intentará revertir esta tendencia negativa con uno de sus perfiles más combativos en materia de vivienda. Vega tiene buenas relaciones dentro del tejido asociativo de la ciudad y con organizaciones como el Sindicato de Llogateres, y buscará hacer del problema de acceso a la vivienda uno de sus principales caballos de batalla.

Además, la CUP ha apostado por presentarse al ayuntamiento de Barcelona con una candidatura "amplia", que vaya más allá de sus siglas. En este sentido, el pasado mes de julio ya firmó un acuerdo con Comunistes de Catalunya para presentarse de forma conjunta.

El resto de alcaldables

La CUP llega penúltima a la carrera para elegir alcaldable en la capital catalana. El resto de formaciones, a excepción de Vox, se fueron de vacaciones con los deberes hechos. La principal duda de los últimos meses estaba en quién encabezaría la lista de Junts, debate que finalmente se saldó con la elección de Jordi Martí a través de unas primarias. Antes habían hecho lo propio los Comuns, que eligieron en primarias a Gerardo Pisarello. Elisenda Alamany fue nombrada candidata de ERC sin oposición, mientras que el PSC y el PP repiten con Jaume Collboni y Daniel Sirera.

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Aliança Catalana, que tampoco tiene representación en el Ayuntamiento barcelonés, designó como cabeza de lista antes de verano a Jordi Aragonès, uno de sus ideólogos y miembro de su núcleo duro, tras no fructificar otras opciones que la formación de extrema derecha tenía encima de la mesa.