Roger Español, el activista herido por la policía con una pelota de goma el 1-O: "No había una situación de riesgo. Creía que eran salvas"

La polémica por el uso de pelotas de goma por parte de la Policía Nacional —los Mossos tienen prohibida su utilización desde 2014— y la participación de los cuerpos de seguridad del Estado durante el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 ha resurgido este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra cuatro agentes imputados por las lesiones ocasionadas al activista Roger Español, que perdió el ojo derecho por el impacto de un proyectil en los alrededores de la escuela Ramon Llull, de Barcelona, uno de los centros de votación. «No había una situación de riesgo. Cuando oía los disparos, creía que eran salvas para intentar dispersarnos», ha declarado Español durante la vista, a la vez que ha sostenido que considera que fue un acto de «represalia» contra él por haberse confrontado con los agentes.

Español es el primer testigo que presta declaración en el juicio, que ha empezado este miércoles y que se prolongará este jueves, el 30 de septiembre y el 1 de octubre, cuando se conmemora el noveno aniversario del referéndum unilateral. En sus escritos, la fiscal Alejandra García Tabernero solicita la absolución de los agentes al entender que los imputados actuaron correctamente, mientras que las acusaciones —el propio Español, Irídia y Òmnium Cultural— solicitan 13 años de prisión para cada policía. La ANC solicita 12 años. La Audiencia de Barcelona rechazó en marzo de 2025 la petición de la fiscalía de amnistiar a los cuatro policías acusados. Los cuatro policías que se sientan en el banquillo son los únicos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado a los que no se les ha aplicado la ley del perdón.

«Nadie del Cuerpo Nacional de Policía se ha interesado por mi. Intenté seguir con mi profesión como saxofonista, pero desistí" Roger Español

«Nadie del Cuerpo Nacional de Policía se ha interesado por mi. Intenté seguir con mi profesión como saxofonista, pero desistí y ahora soy conserje en un instituto», ha recordado Español, a preguntas de su abogado, Benet Salellas. Desde aquel día y a causa del impacto de la pelota de goma, el activista continúa teniendo secuelas, tanto psíquicas como físicas. Tuvo que dejar su carrera musical y dejar de dar clases. Intentó volver a los escenarios, pero no pudo. «Actuar de cara al público me resultaba dificultoso», insiste. La pérdida del ojo derecho y la deformación de la cara le han producido un menoscabo de la confianza en sí mismo, ha confesado.

Sentados en el suelo

Español ha detallado al tribunal qué hizo ese 1 de octubre. Salió de su casa para ir a votar y después dio una vuelta por las diferentes escuelas de su barrio para ver a amigos y conocidos. Cuando llegó a la escuela Ramon Llull, observó cómo los policías nacionales estaban sacando las urnas y las cargaban en los furgones. «Me encontré con el cordón policial», ha explicado. El presidente del tribunal ha advertido en ese momento: «Lo que pasó en el Ramon Llull no es parte de este procedimiento». El activista ha continuado su relato y ha asegurado que siguió a las furgonetas policiales hasta que llegó a la confluencia de la calle Sardenya con Diputación, donde se unió a un grupo de «unas 30 o 40 personas» que estaban sentadas de forma «pacífica» y gritaban consignas como «Fuera las fuerzas de ocupación» o «Queremos votar». «El objetivo era, de forma violenta, obstaculizar o retrasar la marcha de las furgonetas», ha subrayado.

Noticias relacionadas

El presidente del tribunal ha advertido en ese momento: «Lo que pasó en el Ramon Llull no es parte de este procedimiento»

El activista ha precisado que no oyó los avisos policiales de que se dispersaran. Los policías empezaron a cargar para abrir paso a las furgonetas. Español se levantó del suelo y después se colocó tras el cordón policial. Uno de los agentes le propinó un golpe de porra. Español ha reconocido que en dos ocasiones lanzó vallas al asfalto, pero no contra los agentes, sino para parar el avance de los vehículos policiales. Sin embargo, ha explicado, dio una patada a una valla que, de rebote, golpeó a un policía. «No calibré que esa valla iba a impactar en el agente», ha recalcado. Al cabo de unos minutos, Español se colocó al lado de un grupo de periodistas. «Mi intención era esperar a que se fuera la policía para volver a mi casa», ha declarado. De repente, el activista recibió el impacto de la pelota de goma en el ojo. «Me tiró al suelo», ha rememorado. «No recuerdo que se lanzaran objetos en ningún momento», ha incidido, para calificar el lanzamiento del proyectil como una «represalia» hacia él. Uno testigo ha manifestado que hicieron señas a los policías para que no dispararan más, pero que hicieron caso omiso.