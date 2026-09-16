Illa reivindica los lazos con Extremadura y defiende el modelo de financiación: "No perjudica a nadie"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha iniciado este miércoles en La Zarza su visita institucional a Extremadura, un viaje con el que pretende poner en valor los vínculos históricos, familiares y culturales entre ambos territorios, en el marco de la celebración de la Diada. El municipio pacense ha sido elegido como primera parada por la relación que mantiene con la emigración extremeña hacia Catalunya durante el siglo XX.

Sobre las 11.20 horas, el dirigente catalán ha llegado al ayuntamiento zarceño, donde ha sido recibido por el alcalde, Francisco José Farrona, y el resto de la corporación municipal. Tras firmar en el libro de honor, Illa ha realizado una declaración ante los medios antes de continuar con la agenda prevista en el municipio.

Illa con el alcalde de La Zarza, José Farrona. / Javier Cintas

El presidente de la Generalitat ha señalado que la elección de La Zarza responde al deseo de reconocer una historia compartida entre ambos territorios. "Muchos catalanes son de origen extremeño y gracias a su esfuerzo, a sus aportaciones y a su trabajo han hecho lo que Catalunya es hoy", ha afirmado Illa, que ha subrayado que quienes emigraron tuvieron "una contribución decisiva" al desarrollo de Catalunya.

Illa ha insistido en la importancia de poner el foco en aquello que une a ambos territorios frente a las diferencias. "Tenemos mucho en común, mucho más de lo que parece", ha señalado el presidente de la Generalitat, que ha defendido la necesidad de reforzar los vínculos entre Catalunya y Extremadura y de seguir construyendo espacios de encuentro entre ambas comunidades.

Financiación autonómica

Preguntado por si la financiación autonómica será uno de los asuntos que abordará con la presidenta de la Junta, María Guardiola, Illa ha señalado que no existe una agenda cerrada para la reunión, aunque ha asegurado que no tiene "ningún inconveniente" en hablar de los temas que se estimen oportunos. El presidente catalán ha defendido que el modelo de financiación "no perjudica a nadie" y ha afirmado que "beneficia a todos", ya que, según ha explicado, "se trata de repartir bien los recursos".

"Basta mirar las cuentas y el número concreto para ver que no solo no perjudica a nadie, sino que beneficia a todos. 21.000 millones de euros que con esta propuesta la administración General del Estado transfiere a las comunidades autónomas. En cualquier caso, ganaría siempre credibilidad quien al criticar el modelo propusiera una alternativa, cosa que no he visto", ha recalcado.

La siguiente parada de Illa será el Monumento al Emigrante, situado en la avenida de la Constitución, donde está previsto el acto central de su visita a La Zarza. La escultura, obra del artista local Javier Guerrero, representa a un emigrante con una maleta y rinde homenaje a los vecinos que abandonaron el municipio a mediados del siglo XX para buscar una vida mejor en las zonas industriales españolas, entre ellas Catalunya.

La elección de La Zarza como escenario de este homenaje responde al peso que tuvo la emigración en la historia reciente del municipio. Entre los años 60 y 80, la localidad perdió alrededor de un tercio de su población por la salida de vecinos hacia otros destinos, con Catalunya como uno de los principales lugares de acogida. Muchos de aquellos emigrantes mantuvieron durante décadas sus vínculos con el pueblo, al que regresaban durante las vacaciones o tras su jubilación.

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Tras su paso por La Zarza, Illa se desplazará a Mérida para mantener un encuentro con la jefe del Ejecutivo autonómico en la sede de Presidencia. De momento, no está previsto que ambos mandatarios realicen declaraciones públicas tras la reunión. Por la tarde, el presidente de la Generalitat participará en el acto institucional de la Diada, que se celebrará en el Auditorio y Palacio de Congresos de la capital extremeña.