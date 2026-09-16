Apodo del siglo XIX
¿Por qué se conoce como caballas a los habitantes de Ceuta?
Las claves de la polémica por las camisetas de apoyo a Ceuta en el fútbol: ¿Quién las promueve? ¿Qué clubs la han llevado y cuáles no?
Ceutí es la segunda acepción que aparece en el Diccionario de la RAE cuando buscas la palabra 'caballa'. Mucha gente se ha enterado de este apodo a raíz de la polémica provocada por los tres futbolistas de Real Madrid (Mbappé, Vinicius y Konaté) que evitaron lucir el mensaje de apoyo con el que todos sus compañeros salieron al campo del Elche, ataviados con camisetas en las que se podía leer "Todos somos caballas". Pero, ¿por qué a los habitantes de Ceuta se les conoce con el nombre de este pez teleósteo, de 30 a 40 centímetros de largo, de color azul y verde con rayas negras por el lomo, que vive en bancos en el Atlántico Norte y es apreciado en la industria conservera?
Pues precisamente en la pesca encontramos la respuesta, y nos tenemos que remontar más de un siglo atrás. El término 'caballa' para referirse a los habitantes de Ceuta tiene su origen en el siglo XIX cuando se empezó a utilizar para describir a la flota pesquera de la ciudad y a sus componentes. Las flotas del Estrecho, cuando veían aparecer las embarcaciones de los ceutíes decían: "Ahí vienen los caballas". No es casual la elección del pescado, dado que Ceuta cuenta con una gran riqueza de caballas en las aguas de la zona.
En 1895, el periódico 'El África' se hacía eco del apelativo: "Decía que los serenos de antaño utilizaban la voz 'Ave María Purísima, y caballa, por la Virgen de África', lo que fue rebatido por un ceutí de raigambre, Juan Blanco Mérida, días después. Según esta historia, en solo dos días de 1899 se habrían capturado 60.000 caballas en aguas próximas a la ciudad. La cuestión es que el apodo se fue popularizando con el paso del tiempo y los ceutíes lo convirtieron en un símbolo de su identidad, hasta el punto de que la RAE aceptó incorporarlo al Diccionario en 2009.
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