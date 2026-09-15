Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaPremios EmmyAlfombra roja EmmyCamp Nou ChampionsIPCMontoroCoches eléctricosEntrevista Pedro SánchezShakiraOasis BarcelonaIA
instagramlinkedin

Amnistía

Puigdemont reclama al Tribunal de Cuentas que aplique de una vez la amnistía: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple"

Insiste en que la ley preveía la aplicación antes de transcurridos dos meses y este miércoles se cumplen desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea descartó un problema con el derecho comunitario

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemonta 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España)

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemonta 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ya no sabe cómo decir a la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez que debe aplicar la amnistía. En respuesta a la última petición de alegaciones que el pasado jueves remitió a los 35 demandados, la acusación que ejerce Societat Civil Catalana y la Fiscalía ante el órgano fiscalizador, le recuerda que "la sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple", y que el plazo previsto en la ley para aplicar la medida de gracia vence este miércoles, cuando se cumplen dos meses desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) descartó que hacerlo afectara a los intereses de la Unión.

En un escrito de 22 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se reitera en las alegaciones que presentó el pasado mes de julio, dando respuesta a la primera petición de alegaciones planteada por la consejera encargada de sentenciar la responsabilidad contable del 1-O y la acción exterior del Govern. En esta segunda petición de informes, para la que se ha dado traslado de todas las alegaciones de las partes para que volviesen a pronunciarse, el letrado destaca que ninguna de ellas, ni siquiera Societat Civil Catalana, que es la que ejerce la acusación popular, se ha opuesto a la aplicación de la amnistía.

"SCC no se ha opuesto", asegura en su escrito. "No niega que los hechos estén comprendidos en el artículo 1" de la ley de amnistía, "no afirma que concurra exclusión alguna del artículo 2 y declara, con sus propias palabras, que 'no afirma que esté acreditada la existencia de financiación europea' y que 'no sostiene que las partidas reclamadas fueran financiadas con fondos procedentes del presupuesto de la Unión'", explica Boye.

Noticias relacionadas y más

La acusación intentó sin éxito en sus alegaciones que la magistrada abriera una nueva vía de investigación para "que se investigue una hipótesis que ella misma no sostiene", ironiza la defensa del expresidente catalán, lo que le lleva a concluir que "ninguna de las partes de este procedimiento, por tanto, se opone a la aplicación de la amnistía".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un error garrafal de la acusación retrasa el auto de juicio oral de la esposa de Sánchez y obliga al juez Peinado a buscar un apaño para salvar sus dos años y cinco meses de instrucción
  2. La Audiencia de Tarragona analiza si el juez que investiga a Montoro pierde el caso en favor de Madrid
  3. Sánchez tensiona al PSOE entre la gestión de la crisis en Ceuta y las dudas sobre si adelantar las generales a las municipales
  4. Moncloa gastó ocho millones en una plataforma de inteligencia que no funcionó en la crisis de Ceuta
  5. Bolaños no se conforma con la respuesta del CGPJ a su queja contra el juez Peinado y exige que se investigue
  6. El CIS publica su primera encuesta con estimación de voto tras la crisis de Ceuta
  7. Junts enfría las expectativas sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont: 'No especularemos; queremos ver las sentencias
  8. Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Catalunya no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades

Puigdemont reclama al Tribunal de Cuentas que aplique de una vez la amnistía: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple"

Puigdemont reclama al Tribunal de Cuentas que aplique de una vez la amnistía: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple"

El Govern vincula lograr el 6% del PIB en educación a la nueva financiación y el crecimiento económico

Crisis de Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos, noticias sobre los migrantes y todas las reacciones en vivo

Crisis de Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos, noticias sobre los migrantes y todas las reacciones en vivo

Feijóo confirma su propuesta para quitar la nacionalidad a los inmigrantes con delitos graves

Feijóo confirma su propuesta para quitar la nacionalidad a los inmigrantes con delitos graves

El Rey habla por primera vez de Ceuta y elogia su "civismo" en una situación de "extraordinaria complejidad"

El Rey habla por primera vez de Ceuta y elogia su "civismo" en una situación de "extraordinaria complejidad"

Gallardón defiende que una operación del Canal de Isabel II tuvo informes "favorables" y ningún perjuicio para Madrid

Gallardón defiende que una operación del Canal de Isabel II tuvo informes "favorables" y ningún perjuicio para Madrid

El Rey elogia el "civismo" de Ceuta en una situación de "extraordinaria complejidad"

El Rey elogia el "civismo" de Ceuta en una situación de "extraordinaria complejidad"

Ceuta remite a la Audiencia Nacional la investigación abierta al delegado del Gobierno por la entrada masiva

Ceuta remite a la Audiencia Nacional la investigación abierta al delegado del Gobierno por la entrada masiva