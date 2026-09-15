El PP catalán quiere "rejuvenecer" su estructura con cuatro congresos provinciales este otoño

Este otoño, el PP catalán quiere rematar el proceso de renovación interna que puso en marcha hace un año con los cambios pactados en las presidencias provinciales de Girona y Tarragona, que tomó cuerpo en julio con la celebración del congreso autonómico y que culminará en noviembre con los cuatro congresos provinciales. La intención es poner al día las estructuras territoriales con la vista ya puesta en las elecciones municipales de mayo y, de paso, buscar "perfiles jóvenes" para ocupar puestos clave de la organización.

Los populares han aprobado este martes la convocatoria de estos cónclaves, que se celebrarán entre finales de octubre y noviembre en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Según explican fuentes conocedoras del proceso a EL PERIÓDICO, no está previsto forzar cambios en las presidencias provinciales, pero sí sacudir las estructuras y, especialmente, las secretarías generales.

Es ahí donde la renovación empieza a levantar ampollas. En sectores del partido hay malestar por lo que consideran una "imposición" de la dirección nacional para celebrar ahora los congresos provinciales. Estas fuentes sostienen que Génova pretende aprovechar las citas para relevar a los secretarios generales de Barcelona, Tarragona y Lleida, todos ellos mayores de 60 años, y "rejuvenecer" la segunda línea de mando con perfiles más jóvenes.

Relevos en los números dos

El foco está, por tanto, en los números dos provinciales. En Barcelona, el secretario general es Josep Tutusaus, de 68 años, la misma edad que Rafael Luna, su homólogo en Tarragona. En Lleida, el cargo lo ocupa Joan Simeón, nacido en 1964. La excepción es Girona, donde el secretario general es Alfonso Sánchez Fisac, exdiputado de Ciutadans, de 40 años, y cuyo relevo no está sobre la mesa. Su situación, sin embargo, tampoco está exenta de polémica interna: como publicó el diario ARA y han confirmado fuentes del partido a este diario, Sánchez vive en Barcelona pese a ejercer como número dos del PP de Girona.

"Nadie convoca unos congresos justo antes de las elecciones municipales y sin saber cuándo habrá generales", lamenta un dirigente popular. La misma fuente recuerda que hace apenas un año ya se pactaron las salidas de Mario Garcia y Jaume Veray, entonces presidentes provinciales de Tarragona y Girona, respectivamente, y sostiene que, si el objetivo era renovar las estructuras territoriales, los congresos podrían haberse celebrado entonces.

Una renovación progresiva

No todos en el partido comparten ese análisis. Otras fuentes del PPC defienden que había que respetar los tiempos orgánicos y primero celebrar el congreso catalán, ratificar la dirección y, solo después, mover ficha en las provincias. Es decir, "ordenar la casa de arriba abajo y no al revés", puntualizan.

Actualmente, las presidencias provinciales están en manos del alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, en Barcelona; Maria Mercè Martorell, en Tarragona; Daniel Ruiz, en Girona, y Xavier Palau, en Lleida. Los cuatro parten, en principio, con la continuidad asegurada.

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El precedente más reciente se produjo en septiembre de 2025. Entonces, Garcia y Veray anunciaron conjuntamente su dimisión y, apenas unas horas después, el PP difundió un comunicado anunciando sus relevos. Fue una salida pactada con Génova con la que el partido buscaba dar un nuevo impulso a las organizaciones de Tarragona y Girona. Aquel movimiento se hizo, además, con la previsión de que los correspondientes congresos provinciales acabarían celebrándose más adelante.