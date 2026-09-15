Junts avisa al Govern de que no es posible llegar al 6% del PIB en educación sin un concierto económico

La conferencia de inicio de curso que este lunes dio el president Salvador Illa no logró convencer a Junts. El principal partido de la oposición estaría dispuesto a sumarse al pacto de país en materia de educación que planteó el jefe del Executiu, pero ve imposible lograr el objetivo de llegar al 6% del PIB dentro del marco autonómico. Ni siquiera si se aprueba el nuevo modelo de financiación que se abordará en el Congreso durante los próximos meses. Así lo ha defendido el secretario general de la formación, Jordi Turull, en una entrevista en La 2, en la que ha instado a Illa a "reconocer" que con los 4.700 millones de más que recibiría Catalunya con la nueva formulación no habría "ni para empezar".

Precisamente, a la misma hora, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defendido en TV3 que poder contar con los 4.700 millones de euros adicionales del nuevo modelo de financiación sería clave para poder llegar a ese 6%.

No obstante, Turull ha recordado que su formación, cuyos votos en el Congreso son imprescindibles para que salga adelante, no aceptará ningún planteamiento en el que Catalunya no tenga la "llave de la caja" y ha vuelto a reclamar que se mejore la propuesta actual. También ha recordado que el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC pasaba por un "concierto económico solidario" y ha acusado a ambas formaciones de haber "normalizado el engaño" y de salir "renunciados de casa".

El posconvergente también ha criticado que la conferencia del president Illa no incluyera más "autocrítica" y que propusiera soluciones a los problemas actuales de Catalunya a varios años vista. "Vi más una agencia de publicidad que un Govern", ha sostenido el número dos del partido.

Sobre el pacto de país para la educación, ha defendido que Junts se sumaría a la propuesta, pero se ha atribuido el mérito y ha recordado que su formación ya lo puso encima de la mesa el pasado mes de mayo. También ha apuntado que no debería liderarlo el actual president de la Generalitat, ya que, en su opinión, Illa es el responsable del "fracaso" y el malestar actual de los docentes, que han protagonizado numerosas huelgas y protestas desde principios de año.

El papel de Puigdemont

En la misma entrevista, el secretario general de Junts ha evitado aclarar cuál será el papel de Carles Puigdemont dentro de la formación, en caso de que se le aplique la amnistía y pueda regresar a Catalunya. Después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya abierto la puerta a aplicar la amnistía al expresident en cuanto el Tribunal Constitucional establezca su doctrina con el primer recurso, algo que pasará ya el próximo mes de octubre, Turull ha descartado entrar en especulaciones sobre el calendario y ha recordado que su regreso debería haberse producido hace dos años, cuando se aprobó la ley en el Congreso.

"Hay una persistencia en querer retrasar este momento, es inaudito que debamos poner en valor que ahora digan que lo van a aplicar", ha reprochado, tras acusar a la justicia de querer "hacer pequeña" la figura de Puigdemont. "Todo el mundo sabe que sacudirá Catalunya", ha rematado, aunque ha evitado aclarar qué hará una vez aquí y se ha escudado con que la decisión debe tomarla el propio expresident de la Generalitat.

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Finalmente, también ha descartado sentarse a hablar de presupuestos con Pedro Sánchez, ya que ha recordado que aún no se ha dado cumplimiento a todas las inversiones previstas para Catalunya en los anteriores. "No nos sentaremos a hablar de una estafa", ha manifestado. Preguntado por posibles pactos con el PP en caso de que sus votos sean necesarios en caso de nuevas elecciones para una investidura, Turull ha asegurado que con el "actual" partido "no iría ni hasta la esquina".