El Govern prevé que el 6% del PIB en educación se alcance de forma "progresiva" pero no concreta calendario

"Me comprometo a que el debate incluya, ahora sí, el objetivo de alcanzar el 6% de inversión pública, tal y como establece la ley educativa aprobada en el año 2009". Así solemnizó el president de la Generalitat, Salvador Illa, este lunes en su conferencia de medio mandato la promesa de una de las reclamaciones históricas que ha hecho el sector educativo. Sin embargo, no concretó en qué calendario. Preguntado por esta cuestión, el Govern admite que lograr ese objetivo tiene un horizonte temporal a largo plazo pero que la aprobación de la nueva financiación y el crecimiento económico serán determinantes.

La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, se ha limitado a decir que el aumento de la inversión en educación se hará de forma "progresiva" y ha reconocido que no se alcanzará "ni en un presupuesto ni en dos". De hecho, ha llegado a decir que tampoco quiere decir que el 6% "se alcance en diez años", teniendo en cuenta que destinar ese porcentaje representan hoy 20.000 millones de euros cuando la partida presupuestaria en educación es de 8.356 millones. "Necesitamos mejorar la financiación de Catalunya para reforzar los servicios públicos", ha defendido la consellera. Una petición que ha hecho también el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista en TV3, en la que ha señalado que hay que aprovechar "ahora esa oportunidad".

Cuando el president anuncia un objetivo es porque se cree capaz de alcanzarlo

Si embargo, si se llega a aprobar ese nuevo modelo de financiación, que se votará antes de que acabe el año en el Congreso, el beneficio para Catalunya sería de 4.700 millones de euros más, una cifra que aunque se destinara íntegramente a la educación se quedaría aún lejos del 6%. Ante esta realidad, Paneque ha apuntado que también hay que tener en cuenta los ingresos de la Generalitat derivados del crecimiento económico, además de reclamar confianza en la palabra de Illa. "Cuando el president anuncia un objetivo es porque se cree capaz de alcanzarlo", ha sentenciado pese a que se trata de un montante que los sindicatos ya han cuestionado que se pueda conseguir. Incluso en el caso de que no se apruebe la financiación, ha dicho, el president cumplirá con la palabra dada.

Invitación a todos los partidos

No obstante, el Govern ha subrayado que la cifra del 6% no es fruto de una invención aleatoria, sino que se trata de un compromiso recogido por una ley que los anteriores gobiernos no han tenido nunca en cuenta. "Hasta ahora, no ha habido un impulso político. Dejar la financiación de la educación en vía muerta ha sido parte del problema", ha dejado caer la portavoz, que ha hecho hincapié en que este Govern ha sido capaz de movilizar 2.000 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los profesores y la situación en las aulas. En este sentido, ha asegurado que el ejecutivo ha heredado problemas que se arrastran de hace años, como los malos resultados en las pruebas PISA o el hecho de que una de cada cuatro escuelas sean de antes de 1960. "La situación no puede resolverse de un día para el otro", ha concluido.

La portavoz del Govern y consellera de Territori, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. / Europa Press

En cuanto al gran debate que el president también se ha comprometido a abrir sobre el sistema educativo, la portavoz ha asegurado que los grupos parlamentarios serán convocados en los próximos días y que lo que se pretende, también de la mano de los representantes de todo el ámbito educativo, es ir más allá de los sindicatos y de las direcciones de centro y tejer un pacto nacional. "Tenemos la mano tendida desde la generosidad y la buena fe", ha sostenido.

La invitación, ha concretado, se hará extensiva a todos los partidos, también a Vox y Aliança. Paneque ha explicado que las convocatorias de las reuniones de este tipo siempre se envían a todos los grupos pero que la extrema derecha siempre ha rechazado participar. "En todo caso, el Govern prioriza los acuerdos con las formaciones que no alientan el odio y la confrontación", ha asegurado.