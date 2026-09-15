El Govern vincula lograr el 6% del PIB en educación a la aprobación de la nueva financiación y el crecimiento económico

"Me comprometo a que el debate incluya, ahora sí, el objetivo de alcanzar el 6% de inversión pública, tal y como establece la ley educativa aprobada en el año 2009". Así solemnizó el president de la Generalitat, Salvador Illa, este lunes en su conferencia de medio mandato la promesa de una de las reclamaciones históricas que ha hecho el sector educativo. Sin embargo, no concretó en qué calendario. Preguntado por esta cuestión, el Govern admite que lograr ese objetivo tiene un horizonte temporal a largo plazo pero que la aprobación de la nueva financiación y el crecimiento económico serán determinantes.

La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, se ha limitado a decir que el aumento de la inversión en educación se hará de forma "progresiva" y ha reconocido que no se alcanzará "ni en un presupuesto ni en dos". De hecho, ha llegado a decir que tampoco quiere decir que el 6% "se alcance en diez años", teniendo en cuenta que destinar ese porcentaje representan hoy 20.000 millones de euros cuando la partida presupuestaria en educación es de 8.300 millones. "Necesitamos mejorar la financiación de Catalunya para reforzar los servicios públicos", ha defendido la consellera. Una petición que ha hecho también el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista en TV3, en la que ha señalado que hay que aprovechar "ahora esa oportunidad".

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Si embargo, si se llega a aprobar ese nuevo modelo de financiación, que se votará antes de que acabe el año en el Congreso, el beneficio para Catalunya sería de 4.700 millones de euros, una cifra que aunque se destinara íntegramente a la educación se quedaría aún lejos del 6%. Ante esta realidad, Paneque ha apuntado que también hay que tener en cuenta los ingresos de la Generalitat derivados del crecimiento económico, además de reclamar confianza en la palabra de Illa. "Cuando el president anuncia un objetivo es porque se cree capaz de alcanzarlo", ha sentenciado.