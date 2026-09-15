La oposición critica el discurso "triunfalista" de Illa pero acepta reunirse con él para abordar la crisis educativa

La conferencia que hizo el president Illa este lunes en el ecuador de su mandato no ha encontrado apoyos en los partidos de la oposición. Las críticas que le han dispensado este martes han sido variopintas: desde un exceso de "triunfalismo" a una "falta de ambición" pasando por un "alejamiento de la realidad". Sin embargo, no todo han sido malas noticias para el president. La mayoría de partidos aceptan la propuesta de reunirse con el Govern para abordar la crisis educativa e intentar encontrar un gran pacto para buscar soluciones.

Uno de los partidos que más claramente ha confirmado que acepta verse con el president ha sido Junts. Eso sí, con matices. En primer lugar, han reivindicado la paternidad de la idea de buscar este gran acuerdo para mejorar la calidad de la educación y han acusado al president de haber estado "vendiendo humo" hasta ahora. En declaraciones a La 2, Jordi Turull, también ha advertido a Illa de que difícilmente la Generalitat podrá llegar a una inversión en educación del 6% del PIB catalán si Catalunya no logra un concierto económico. El concierto es una exigencia de Junts en materia de financiación que el Govern descarta frontalmente.

No dijo ni una palabra de las familias que no llegan a fin de mes Jéssica Albiach — Líder de los Comuns en el Parlament

Tampoco los socios del Govern, ERC y Comuns, han sido benevolentes con el discurso del president. En declaraciones a Catalunya Ràdio, el portavoz de ERC, Isaac Albert, ha concedido al president haber "descrito bien los retos del país", pero luego le ha afeado "haber sido incapaz de darle respuesta". Eso sí, también se ha ofrecido a participar en este gran pacto educativo porque ha considerado que los grandes problemas merecen "respuestas conjuntas". La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha visto "buena idea" que Illa busque un "pacto nacional en educación", pero ha opinado que su discurso pecó de "optimismo". Además, echó en falta propuestas sobre para ayudar a las familias que no llegan a fin de mes. "No dijo ni una palabra", ha lamentado.

El Govern actual hace aguas por todos lados Xavier Pellicer — Diputado de la CUP en el Parlament

La CUP ha mantenido sus críticas frontales al actual Executiu: el diputado anticapitalista en el Parlament Xavier Pellicer ha expuesto que el discurso de Illa fue la constatación de que el Govern actual "hace aguas por todos lados". "Esta lleno de contradicciones y no pone ninguna solución encima de la mesa", ha lamentado. También ha puesto en duda que su formación vaya a acudir a la reunión para el acuerdo educativo. "Estamos cansados de grandes pactos, proclamas y titulares, hace falta hechos. Nos parece contradictorio que pida sentarse con más actores cuando no se sienta con quien debería: sindicatos y la comunidad educativa", ha espetado Pellicer.

Cesar a "consellers incompetentes"

Desde el arco parlamentario de la derecha y la extrema derecha, las reacciones han seguido el guion esperado: un suspenso total al discurso de ayer. El secretario general del PP, Juan Fernández, ha reprochado a Illa que siga en el terreno de los "anuncios" cuando el presente de Catalunya es un "desbarajuste" y lo que se necesitan son soluciones. Su propuesta es que el president empiece por cesar a los "consellers incompetentes" de su gabinete. Pese a todo, a no ha descartado acudir a las reuniones con Illa para construir este gran pacto educativo.

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El secretario general del PP, Juan Fernández, en una imagen de archivo. / ACN

Las críticas de Vox y Aliança Catalana, aunque desde ópticas diferentes, también han sido furibundas. El portavoz del partido de Santiago Abascal en el Parlament, Joan Garriga, ha censurado que la conferencia de Illa fue "una sesión de propaganda". También ha lamentado que, ante la crisis educativa, la principal propuesta del president sea la climatización de las aulas. "El culpable no es el calor, sino sus políticas progres", ha diagnosticado. El secretario de Organización de Aliança Catalana, Oriol Gès, ha criticado que Illa dibujó "una Catalunya gris y castellana" muy alejada de la que quiere su partido.