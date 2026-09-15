Crisis de Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos, noticias sobre los migrantes y todas las reacciones en vivo

Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

Pilar Santos Felipe VI reaparece este martes junto a Marlaska en un acto tras la polémica foto con Robles por Ceuta El Rey pronunciará unas palabras este mediodía en un acto de Protección Civil en Madrid en el que también hablará el ministro del Interior.

Vivas dice que la crisis "se podría haber evitado" y acusa al Gobierno de falta de "voluntad" al tramitar expedientes El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio "se podría haber evitado" si "se hubieran puesto todas las capacidades del Estado" en "el ámbito de la prevención", y ha añadido que "se tendría que haber evitado" porque "lo que está en juego es la integridad territorial de España".

Sánchez afirma que 200 migrantes al día regresan de Ceuta a Marruecos y espera llegar a 10.000 plazas de acogida activas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que unas 200 personas migrantes de las que llegaron el pasado 30 de julio en la entrada masiva a Ceuta están regresando cada día a Marruecos y ha subrayado que quieren rozar las 10.000 plazas de acogida para migrantes. "Ahora mismo estamos viendo de nuevo cómo en torno a 200 personas al día están regresando voluntariamente de Ceuta a Marruecos", ha asegurado Sánchez, este lunes, en una entrevista en 'la Sexta'.

El rey, muy pendiente de Ceuta Después de que el presidente de Ceuta desvelase lo pendiente que está el rey de la situación que vive la ciudad, Felipe VI reaparece este martes junto a Fernando Marlaska en un acto tras la polémica foto con Margarita Robles, titular de Defensa, por Ceuta Más información, aquí

En cada recuento, más migrantes El Gobierno ya admite que son 10.000 la cifra de migrantes que siguen en Ceuta

Juan José Fernández Aviso de "sorpresas estratégicas" como la crisis de Ceuta por falta de coordinación de Inteligencia Un estudio militar previó que España sufrirá "sorpresas estratégicas" como la crisis de Ceuta por falta de coordinación de Inteligencia Más información, aquí

"Hay indolencia, irresponsabilidad y un manifiesto intento de no molestar a Marruecos", ha argumentado Vivas sobre la labor de un Gobierno como el español "que no ha estado a la altura de sus obligaciones", expresó

Durante la entrevista, Vivas lamentó que 45 días después todavía no se haya solucionado la presencia en la ciudad de unas 13.000 personas, entre adultos y menores.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta reclamó mayor presencia de Europa y del estado en el control de la frontera de Ceuta, que debe estar "en manos de España y Europa" y "no de Marruecos, que no es un país fiable", al tiempo que lamentó la "indolencia y la irresponsabilidad" con la que se está tratando la crisis de la ciudad.