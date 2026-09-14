Catalunya creará un registro de sistemas de IA para regular su impacto en el mercado laboral

En pleno debate global sobre la regulación de la inteligencia artificial, el Govern de Salvador Illa aprobará este martes la creación de un "observatorio catalán de IA y mercado de trabajo" que incluirá un registro de sistemas algorítmicos para "saber dónde, cómo y para qué se utiliza esta tecnología" y "blindar los derechos laborales" de los catalanes a fin de evitar que "ninguna decisión algorítmica actúe sin supervisión humana". A eso se ha comprometido el presidente de la Generalitat en una conferencia en Barcelona coincidiendo con el ecuador de la legislatura, en la que ha concretado que este plan contará con una inversión de 1.000 millones de euros hasta 2030.

"Catalunya quiere liderar una IA ética y responsable, que aproveche las oportunidades de la tecnología sin dejar de proteger a las personas y sus derechos", ha defendido Illa tras anunciar la creación de este observatorio, que debe permitir "analizar, anticipar y gobernar el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo". Además del registro de sistemas de IA, el president ha afirmado que destinará recursos económicos a las pequeñas y medianas empresas para formar a los trabajadores "con mayor riesgo de ser reemplazados", y ha tendido la mano a patronales y sindicatos para acordar las medidas concretas.

"La IA no es neutra"

"El poder de la IA se nos está revelando como un poder sin límites. La IA no es neutra, sino que responde a unos intereses que no pueden estar en manos de unos pocos ni por encima del bien común. Tenemos el deber de trasladar esta alerta al ámbito político y jurídico. Es necesario un código ético compartido, consensuado y universal sobre la IA. Esto no significa ir en contra de la innovación tecnológica. Al contrario, significa promover una ciencia y una tecnología al servicio de todos", ha defendido Illa.

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El presidente catalán se ha referido a la IA el día después de que el director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, haya lanzado un aviso para que se apueste por una desaceleración del ritmo al que se desarrolla la IA, una alerta que han secundado los principales líderes del sector. No es la primera vez que Illa manifiesta su preocupación por los efectos que esta tecnología puede provocar en la sociedad catalana. El pasado mes de mayo viajó a California precisamente para conocer de primera mano cómo evolucionan las investigaciones en Silicon Valley y, poco después, aseguró tomar nota de la encíclica del papa León XIV, 'Magnifica Humanitas', en la que advierte de los riesgos de la inteligencia artificial y los "tecnoligarcas" que la manejan.