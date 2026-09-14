Illa promete el 6% del PIB en educación para atajar la crisis y pide unidad para frenar el auge ultra

Las Drassanes Reials, el gran astillero barcelonés donde durante siglos se construyeron y repararon galeras, ha vuelto a ser el escenario escogido por el president Salvador Illa para exponer su carta de navegación hasta el final del mandato en 2028, y más allá. En esa gran sala gótica de ocho naves, el jefe de la Generalitat ha llamado a propios y ajenos a remar, a una "unidad" de todos los partidos para reparar carpetas que durante años han quedado en un cajón, como el sistema educativo. La promesa ha sido clara y diáfana, pese a que no le ha puesto calendario: invertir un 6% del PIB en la escuela catalana, una larga reivindicación que corean los docentes que están en pie de guerra.

Para el president no se trata solo de dar carpetazo a una de las crisis que más está desgastando al Govern, sino de tejer frentes comunes para atajar focos de malestar, el combustible del que se alimenta la extrema derecha. Preocupa la educación, pero también asuntos como la falta de acceso a la vivienda, el mal funcionamiento de Rodalies -por el que ha pasado de puntillas- o los cambios que pueden venir de la mano de la irrupción de la inteligencia artificial, que puede transformar hasta el 26% de los puestos de trabajo, así como el desasosiego por las consecuencias del cambio climático. "Ganaremos si preparamos el país desde la unidad", ha proclamado.

Se trata, ha insistido Illa, de preparar Catalunya para la próxima década en un mundo que está en "refundación". Y eso pasa por atender, en primer lugar, a la cantera, a las aulas. "Con toda la comunidad educativa primero, pero también con el conjunto de la sociedad catalana, compartimos lo más importante: la voluntad de mejorar el sistema educativo del país. Esto no va de demostrar fuerza ni de confrontar. Va de sentarse, dialogar, de construir", ha afirmado, un mensaje velado hacia los sindicatos convocantes de las huelgas.

Más allá del compromiso para climatizar las 2.530 escuelas públicas en un plazo de cinco años, el president ha convocado a abrir un debate de fondo sobre la educación. Por un lado, ha anunciado que activará una ronda de contactos con los grupos con representación en el Parlament. Y, por el otro, pedirá al Consell d'Educació de Catalunya que sea el instrumento para vehicular esa ágora. "Me comprometo a que el debate incluya, ahora sí, el objetivo de alcanzar el 6% de inversión pública, tal y como establece la ley educativa aprobada en el año 2009. Tenemos que llevar la educación catalana a la excelencia", ha pedido.

No es, sin embargo, el único frente para el que ha pedido a los partidos que arrimen el hombro. Como ya ha hecho en los últimos días con motivo de la Diada, ha alertado del peligro que supone el auge de la extrema derecha, también en Catalunya. "¿Nos creemos inmunes al odio cuando en nuestra casa hay formaciones políticas que chulean de identificarse con símbolos nazis?", ha espetado llamando a no dejarse llevar por el "derrotismo".

No ha mencionado directamente ni a Aliança Catalana ni a Vox, pero ha alertado del "interés" que existe para que los catalanes estén "divididos" a base de proclamas "xenófobas y racistas", por lo que ha reclamado a las formaciones políticas "no hacerles el juego" para preservar la convivencia, que ha definido como un "valor supremo". "El odio no genera ninguna solución, no construye vivienda pública, no mejora barrios, no construye escuelas ni abre empresas", ha asegurado apelando de nuevo a un catalanismo que, ha insistido, debe ser "abierto e integrador".

Dos años y medio después de corear el 'Unir y servir' como lema que lo catapultó a la presidencia de la Generalitat, Illa ha defendido que ahora toca conjugar los verbos "Dar y recibir". Pese a los grandes desafíos que tiene por delante, ha presumido de "estabilidad" gracias a los presupuestos. "Dos años después, me siento orgulloso de poder afirmar que estamos cumpliendo: hoy Catalunya está más unida", ha asegurado dando por zanjada la etapa del 'procés'. En los próximos meses llegará el desenlace de la aplicación de la amnistía -que no ha mencionado durante la conferencia-, y el de la nueva financiación, ante la que se ha mostrado optimista.

El president ha considerado que está recorriendo "el camino correcto" para hacer frente a todos los retos. "Vamos en la buena dirección", ha dicho en un auditorio en el que, además de representantes del ámbito económico, social, universitario y cultural y de los expresidentes Pere Aragonès y José Montilla, estaban los presidentes parlamentarios de ERC -Josep Maria Jové-, Junts -Mònica Sales-, y los Comuns -Jéssica Albiach-. A todos ellos les ha dicho que su mano estará "tendida" y que está dispuesto a escuchar "propuestas y críticas".

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Fuentes cercanas al president explican que lleva días confeccionando su discurso de ecuador de mandato. Que la base ha sido la libretita que lleva siempre encima y en la que va tomando notas a mano. Pese a gobernar en minoría y los síntomas de desgaste que acusa el Govern tras dos años de mandato, ha derrochado "confianza" y proyectado un mandato de más allá de una legislatura. Ha dejado claro que piensa mantener el rumbo trazado hasta ahora y sumar tripulantes si hace falta para que la nave catalana no embarranque.