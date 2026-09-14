El PPC exige a Illa "medidas concretas" para solucionar el "colapso" de las infraestructuras y menos "autobombo"

El PP no acudirá esta tarde a la conferencia de medio mandatoque el president de la Generalitat, Salvador Illa, tiene previsto ofrecer en el Museu Marítim de Barcelona. Los populares consideran que Catalunya no puede "perder el tiempo" con lo que auguran que será un ejercicio de "autobombo" y reclaman al Govern que se centre en resolver los "problemas reales de los catalanes", entre los que sitúan el "colapso de las infraestructuras", la "crisis de seguridad" y la "inmigración irregular descontrolada".

Así lo ha expresado el secretario general del PPC, Juan Fernández, que ha criticado que Illa no esté planteando, a su juicio, "medidas concretas" para afrontar problemas como la situación de Rodalies, la educación, la vivienda o las listas de espera en dependencia. En este sentido, ha reclamado al president que aparque las conferencias y comparezca en el Parlament para explicar qué acciones piensa adoptar.

Illa debe explicar ante la Cámara catalana cómo pretende resolver, con medidas concretas, el colapso de las infraestructuras y, si no es capaz, debería irse, dimitir y convocar elecciones Juan Fernández — Secretario general del PPC

"Illa debe explicar ante la Cámara catalana cómo pretende resolver, con medidas concretas, el colapso de las infraestructuras y, si no es capaz, debería irse, dimitir y convocar elecciones", ha afirmado Fernández durante una rueda de prensa en la sede del partido. Pese a ello, ha precisado que el PPC no registrará ninguna petición de comparecencia y considera que debe ser el propio president quien acuda al Parlament por iniciativa propia.

El número dos de los populares catalanes ha atribuido el "colapso general de los servicios públicos" a la falta de soluciones de los sucesivos gobiernos de la Generalitat y al "continuismo" del actual Executiu. "Hemos tenido gobiernos que no han resuelto los problemas y este Govern ha optado por el continuismo", ha sostenido. Además, ha vuelto a acusar al Govern de estar en "descomposición" por las recientes bajar en la consellera de Interior, Justícia y Educació.

La crisis educativa

Por lo pronto, Illa rendirá cuentas en el Parlament el 23 de septiembre por los errores en las pruebas PISA y por la crisis educativa que arrastra Catalunya desde hace meses. A la espera de que el Govern detalle su hoja de ruta, el PPC ya ha advertido de que no participará en ningún "acuerdo de país", una posibilidad que tanto Junts como ERC han puesto sobre la mesa, aunque por ahora no se ha concretado en ninguna propuesta formal.

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Fernández ha rechazado esta fórmula al considerar que este tipo de pactos han acabado traduciéndose en la creación de más estructuras administrativas sin resultados concretos. "Los acuerdos de país han derivado en crear más organismos públicos, más mesas y más comités de expertos que no resuelven nada", ha señalado. "No patrocinaremos más chiringuitos ni más estructuras", ha concluido.