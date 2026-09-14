Junqueras abre una ronda de contactos para buscar un "gran pacto de país" sobre la educación

Los problemas del sector educativo en Catalunya, entre huelgas de profesores y polémicas infinitas con las pruebas PISA, se han convertido en uno de los grandes temas de controversia de la política catalana. Este lunes, ERC ha anunciado que el presidente de su partido, Oriol Junqueras, iniciará en breve una ronda de contactos con diferentes actores de la comunidad educativa para intentar buscar soluciones a los problemas actuales.

El objetivo de estos encuentros será "escuchar" a los principales protagonistas del sector para conocer de primera mano sus demandas, ideas y quejas, ya que ERC considera que solo desde el "diálogo" será posible encontrar una salida. El partido republicano también utilizará estos encuentros para explicar su propia propuesta, que ya avanzó al principio del verano. Fue el propio Junqueras quien propuso crear un comité de expertos que asesore a la Conselleria d'Educació para implementar mejores políticas y para salir del bucle de polémicas en el que vive instalada desde hace tiempo.

Las virtudes de este comité de expertos, según explicó ERC en su día, es que tendría un mandato de entre 8 a 12 años, lo que le daría tranquilidad y recorrido para desarrollar sus ideas más allá de lo que duran las legislaturas -4 años- y de lo que consiguen aguantar los gobiernos en Catalunya. La idea de fondo, pues, es que los expertos tengan la estabilidad para trabajar que no tienen nunca los consellers d'Educació, cuyo cargo está permanentemente en cuestión.

Nos estamos jugando el futuro de nuestro hijos e hijas Jordi Albert — Portavoz adjunto de ERC en el Parlament

Junqueras iniciará esta ronda de contactos de forma inminente, y aunque este lunes ERC no ha querido explicar con precisión quiénes serán los interlocutores, la idea es reunirse con representantes de las familias; de los profesores; de las entidades del sector; con los sindicatos; las direcciones de los centros; expertos educativos y ayuntamientos. La estación final es intentar entre todos un "gran pacto de país" que dé con la llave para encontrar soluciones a los problemas actuales.

"El sistema educativo del país tiene que ganar en estabilidad. Tenemos que abordar los retos porque nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos e hijas", ha dicho el portavoz parlamentario de ERC Jordi Albert, que ha sido el encargado de anunciar esta ronda de contactos. Su argumento es que hay que hablar "cara a cara" con las personas que "más tienen que decir sobre el sistema educativo del país".

Visibilidad y dudas razonables

La duda razonable que surge es hasta qué punto un partido está capacitado para encontrar las soluciones a unos problemas que no encuentra la Generalitat desde hace años, tampoco cuando ERC lideró la conselleria afectada. Los republicanos, sin embargo, consideran que no pueden quedarse parados ante la gravedad del asunto. También es la forma de exhibir su descontento sobre cómo la actual consellera, Esther Niubó, está gestionando este asunto.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, en una imagen de archivo. / Paula Roque / ERC

Además, una ronda de contactos así ofrece a los republicanos visibilidad y contactos, dos elementos valiosos para el presente como partido de la oposición, y también para el futuro como partido que aspira a volver a la Generalitat. Todo el capital que pueden acumular hoy sobre el tema educativo podrán desarrollarlo potencialmente mañana si recuperan responsabilidades en la administración catalana.

Noticias relacionadas

Precisamente, este lunes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hará una conferencia sobre el ecuador de su mandato en la que se espera que aborde la carpeta educativa. Irá a escucharle una delegación de ERC en la que estará el portavoz del partido, Isaac Albert. Albert ha asegurado acuden a la cita con voluntad de escuchar, pero ha criticado que se está demostrando que el ejecutivo de Illa "no está a la altura" del cargo y que ante los problemas se caracteriza por su "resignación" y "mala gestión".