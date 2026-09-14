Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CISEstudiante española MéxicoMarina VilaltaMontoroIACalçotsFPHayden PanettiereAlma BolloAudiencias TVTráfico BarcelonaBarcelonina y Barceloní de l'Any
instagramlinkedin

Inicio del curso político

Junqueras abre una ronda de contactos para buscar un "gran pacto de país" sobre la educación

ERC se reunirá con representantes del sector educativo para intentar formular propuestas ante los problemas actuales

Junqueras propone crear un comité de expertos para Educació con un mandato de 12 años

Illa comparecerá el 23 de septiembre en el Parlament para dar explicaciones por el fiasco de las pruebas PISA

ERC dedica la mitad de sus preguntas a Illa en el Parlament a la exigencia de que cumpla sus acuerdos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de la Diada.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de la Diada. / Alberto Paredes / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Quim Bertomeu

Quim Bertomeu

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los problemas del sector educativo en Catalunya, entre huelgas de profesores y polémicas infinitas con las pruebas PISA, se han convertido en uno de los grandes temas de controversia de la política catalana. Este lunes, ERC ha anunciado que el presidente de su partido, Oriol Junqueras, iniciará en breve una ronda de contactos con diferentes actores de la comunidad educativa para intentar buscar soluciones a los problemas actuales.

El objetivo de estos encuentros será "escuchar" a los principales protagonistas del sector para conocer de primera mano sus demandas, ideas y quejas, ya que ERC considera que solo desde el "diálogo" será posible encontrar una salida. El partido republicano también utilizará estos encuentros para explicar su propia propuesta, que ya avanzó al principio del verano. Fue el propio Junqueras quien propuso crear un comité de expertos que asesore a la Conselleria d'Educació para implementar mejores políticas y para salir del bucle de polémicas en el que vive instalada desde hace tiempo.

Las virtudes de este comité de expertos, según explicó ERC en su día, es que tendría un mandato de entre 8 a 12 años, lo que le daría tranquilidad y recorrido para desarrollar sus ideas más allá de lo que duran las legislaturas -4 años- y de lo que consiguen aguantar los gobiernos en Catalunya. La idea de fondo, pues, es que los expertos tengan la estabilidad para trabajar que no tienen nunca los consellers d'Educació, cuyo cargo está permanentemente en cuestión.

Nos estamos jugando el futuro de nuestro hijos e hijas

Jordi Albert

— Portavoz adjunto de ERC en el Parlament

Junqueras iniciará esta ronda de contactos de forma inminente, y aunque este lunes ERC no ha querido explicar con precisión quiénes serán los interlocutores, la idea es reunirse con representantes de las familias; de los profesores; de las entidades del sector; con los sindicatos; las direcciones de los centros; expertos educativos y ayuntamientos. La estación final es intentar entre todos un "gran pacto de país" que dé con la llave para encontrar soluciones a los problemas actuales.

"El sistema educativo del país tiene que ganar en estabilidad. Tenemos que abordar los retos porque nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos e hijas", ha dicho el portavoz parlamentario de ERC Jordi Albert, que ha sido el encargado de anunciar esta ronda de contactos. Su argumento es que hay que hablar "cara a cara" con las personas que "más tienen que decir sobre el sistema educativo del país".

Visibilidad y dudas razonables

La duda razonable que surge es hasta qué punto un partido está capacitado para encontrar las soluciones a unos problemas que no encuentra la Generalitat desde hace años, tampoco cuando ERC lideró la conselleria afectada. Los republicanos, sin embargo, consideran que no pueden quedarse parados ante la gravedad del asunto. También es la forma de exhibir su descontento sobre cómo la actual consellera, Esther Niubó, está gestionando este asunto.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en rueda de prensa.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, en una imagen de archivo. / Paula Roque / ERC

Además, una ronda de contactos así ofrece a los republicanos visibilidad y contactos, dos elementos valiosos para el presente como partido de la oposición, y también para el futuro como partido que aspira a volver a la Generalitat. Todo el capital que pueden acumular hoy sobre el tema educativo podrán desarrollarlo potencialmente mañana si recuperan responsabilidades en la administración catalana.

Noticias relacionadas

Precisamente, este lunes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hará una conferencia sobre el ecuador de su mandato en la que se espera que aborde la carpeta educativa. Irá a escucharle una delegación de ERC en la que estará el portavoz del partido, Isaac Albert. Albert ha asegurado acuden a la cita con voluntad de escuchar, pero ha criticado que se está demostrando que el ejecutivo de Illa "no está a la altura" del cargo y que ante los problemas se caracteriza por su "resignación" y "mala gestión".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un error garrafal de la acusación retrasa el auto de juicio oral de la esposa de Sánchez y obliga al juez Peinado a buscar un apaño para salvar sus dos años y cinco meses de instrucción
  2. La Carlos III planteó aplicar a Leonor el programa de deportistas de alto rendimiento, pero la Zarzuela lo rechazó
  3. Sánchez tensiona al PSOE entre la gestión de la crisis en Ceuta y las dudas sobre si adelantar las generales a las municipales
  4. Moncloa gastó ocho millones en una plataforma de inteligencia que no funcionó en la crisis de Ceuta
  5. Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Catalunya no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades
  6. Diada de Catalunya 2026, hoy en directo | Última hora de las manifestaciones en el Fossar de les Moreres y de los actos del día 11 de septiembre
  7. Jordi Pujol: 'Yo me apago, pero la mayor parte de vosotros sois gente vital, con esperanza y con futuro
  8. La historia de Manolo Vital, protagonista de 'El 47', será el hilo conductor de los actos de la Diada en Extremadura

Encuesta CIS: El PSOE pierde fuelle por la crisis de Ceuta pero aún aventaja en 5,5 puntos al PP

Junqueras abre una ronda de contactos para buscar un "gran pacto de país" sobre la educación

Junqueras abre una ronda de contactos para buscar un "gran pacto de país" sobre la educación

Feijóo "europeiza" la crisis de Ceuta llevándose al presidente del PP europeo a su cuarta visita a la ciudad

Feijóo "europeiza" la crisis de Ceuta llevándose al presidente del PP europeo a su cuarta visita a la ciudad

Marlaska garantiza en Asturias que ya están tramitando devoluciones en Ceuta y da cifras: 300 expulsados por delitos y más de 5.300 retornos voluntarios

Marlaska garantiza en Asturias que ya están tramitando devoluciones en Ceuta y da cifras: 300 expulsados por delitos y más de 5.300 retornos voluntarios

Juan Carlos I llegará este miércoles a Sanxenxo con motivo de la regata que lleva su nombre

Juan Carlos I llegará este miércoles a Sanxenxo con motivo de la regata que lleva su nombre

Junts enfría las expectativas sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont: "No especularemos; queremos ver las sentencias"

Junts enfría las expectativas sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont: "No especularemos; queremos ver las sentencias"

Ayuso exhibe su "orgullo" por el éxito de la Fórmula 1 en Madrid y critica la ausencia del Gobierno

Ayuso exhibe su "orgullo" por el éxito de la Fórmula 1 en Madrid y critica la ausencia del Gobierno

DIRECTO | Tardón le pide al jugado ceutí que se inhiba en la investigación de la dimisión del jefe de gabinete del delegado

DIRECTO | Tardón le pide al jugado ceutí que se inhiba en la investigación de la dimisión del jefe de gabinete del delegado