La jueza que investiga la entrada masiva de inmigrantes reclama la investigación sobre el delegado del Gobierno abierta en Ceuta

La jueza María Tardón, que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, reclama poder investigar también al delegado del Gobierno abierta en la ciudad autónoma. En una resolución con fecha del pasado viernes, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, pide a su compañero del Juzgado número 6 de Ceuta que "valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones" en su favor "si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento" que ella ya está tramitando.

La posibilidad de que toda la causa se acumule en la Audiencia Nacional ya fue planteada a finales de la semana pasada por la Fiscalía de Ceuta, cuyos responsables solicitaron manera formal la inhibición de las causas abiertas tras las denuncias presentadas contra Miguel Ángel Pérez por su actuación durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. El Ministerio Público estima que los hechos no son aislados sino que se integran en el mismo contexto operativo que ya está siendo investigado por la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional.

A principios de este mes, el juez número 6 de Ceuta abrió diligencias previas contra Pérez, tras la denuncia presentada por Manos Limpias -a la que se ha sumado Hazte Oír- sobre si supo por el CNI que podía ocurrir una avalancha y no actuó. Su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, dimitió la semana pasada tras insistir en que trasladó los avisos el día antes del asalto, pese a que su superior afirma lo contrario.

Conversaciones por WhatsApp

En las notas del CNI hechas públicas por el Gobierno, de las que informó este diario, se incluye una conversación que Gonzalo Sanz mantuvo por WhatsApp con un miembro del centro de inteligencia, de cuyo contenido el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, aseguró que no tuvo conocimiento.

La Audiencia Nacional pide asumir la causa abierta contra el delegado de Gobierno en Ceuta / EP

En una de estas conversaciones, el 29 de julio a las 13:52 horas, el CNI informa a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que en redes sociales se está haciendo un llamamiento para un asalto a la ciudad autónoma por la valla y por mar el día siguiente, a las 20:00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "estarán liados".

En otro mensaje, el CNI traslada que hay dos grupos diferentes en redes sociales con un total de 180.000 seguidores. "Para que te hagas una idea del alcance de la difusión", advierte, a lo que responden desde la delegación: "sus rilas", una expresión coloquial que refleja asombro. Desde la delegación del Gobierno se afirmó que no habían sido informados de esta conversación ni de ningún mensaje de los servicios de inteligencia.

La causa contra el delegado del Gobierno en Ceuta fue abierta semanas antes, el pasado 2 de septiembre, a instancias de Manos Limpias, y posteriormente se unieron Hazte Oír y Vox, y atribuye a Pérez presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

Investigación de Tardón

Por lo que respecta a la jueza Tardón, el pasado jueves reclamó ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que le entregue los informes del CNI, la Policía y Guardia Civil desclasificados. Lo hizo tras descargarse los documentos y analizarlos, ya que los considera relevantes para sus pesquisas, que se iniciaron a finales de julio tras la denuncia que interpuso el partido extraparlamentario Iustitia Europa.

Además, en una de sus últimas resoluciones, la jueza ya había acordado admitir a la ciudad autónoma de Ceuta como acusación particular en la investigación iniciada. Considera que hubo una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país". El Gobierno también está personado en el procedimiento.