DIRECTO | Illa fija las prioridades para la segunda mitad de la legislatura en Catalunya

Hace poco más de dos años, Salvador Illa exponía desde las Drassanes de Barcelona las credenciales con las que poco después se convertiría en president de la Generalitat bajo el lema ‘Unir y servir’ escrito de su puño y letra. Prometió entonces más autogobierno y una nueva financiación. Ahora, con medio mandato a sus espaldas, y desde el mismo escenario, vuelve a pronunciar este lunes un discurso, a partir de las 19.00 horas, para exponer su visión sobre dónde está Catalunya y qué rumbo hay que tomar ante los retos, las urgencias y los riesgos que tiene por delante.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. / EUROPA PRESS / DAVID ZORRAKINO

Entre ceja y ceja tiene relanzar el sello de la gestión en un momento en el que la extrema derecha crece a lomos del malestar ciudadano. Pese a haber aprobado los presupuestos de 2026, está por ver el desenlace de la nueva financiación y de la aplicación de la amnistía. También cómo resolver conflictos que han desgastado al Govern, como el pulso con los docentes o el mal funcionamiento de Rodalies, o grandes problemas como el de la vivienda o el cambio climático.

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"No será una conferencia más ni un ejercicio de anuncios a corto plazo", advierten fuentes de presidencia, que plantean el acto de este lunes como el punto de partida de una reflexión que tendrá continuidad a nivel territorial. El president ha encargado a todos sus consellers que trabajen a pleno rendimiento en carpetas que han sido definidas como estratégicas por cada departamento. EL PERIÓDICO ha hecho una radiografía de las prioridades fijadas en cada área.