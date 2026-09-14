Catalunya activa un plan para climatizar todas las escuelas y 50 residencias en cinco años

El president de la Generalitat, Salvador Illa, está dispuesto a atacar de raíz uno de los tantos frentes sobre los que arrecia el malestar de los docentes y que preocupa también a las familias: el calor en las aulas. Para ello, ha anunciado la movilización de hasta 2.500 millones de euros para garantizar la climatización de las 2.530 escuelas públicas de Catalunya en un plazo de cinco años, el mismo tiempo que se ha fijado para acondicionar también 51 residencias. El compromiso, solemnizado en la conferencia que ha pronunciado en el ecuador de su mandato, llega después de las sucesivas olas de calor que se han encadenado este año y de cómo en el caso de los colegios se ha denunciado que se han llegado a alcanzar los 39 grados de temperatura. Y es que una cuarta parte de las escuelas fueron construidas antes de 1960 y no están preparados para hacer frente al cambio climático.

El Consell Executiu aprobará este martes estos dos planes. En el caso de las escuelas, la estrategia se divide en tres acciones. Por un lado, se han definido como prioritarios un centenar de centros en los que la Generalitat hará una inversión directa de 100 millones de euros desde Infraestructures.cat (INFRACAT) para que estén climatizados en septiembre de 2028. Se trata de escuelas que han sido seleccionadas en base a tres criterios: condiciones climáticas extremas, equilibrio territorial y nivel de vulnerabilidad. También de forma directa y como solución provisional se están ejecutando ya 20 millones de euros este mismo curso para instalar ventiladores para garantizar una mejora inmediata del confort en 392 centros.

NUEVOS CENTROS ESCOLARES QUE SERÁN CLIMATIZADOS (Mapa del símbolo)

Sin embargo, la vía para lograr climatizar definitivamente las otras 2.430 escuelas entre 2027 y 2031 será activar la vía público-privada. La clave será la colaboración con los municipios. Se abrirá un plazo de dos meses para que los ayuntamientos soliciten hacerse ellos cargo de la climatización de los centros con el objetivo de manejar ellos los tempos y poder hacer las obras más rápido. Para ello, podrán avanzar recursos propios -se ha estimado un coste de un millón por colegio- o bien acogerse a una línea de financiación del Institut Català de Finances (ICF), un montante que la Generalitat se compromete a reembolsar en un plazo de 10 años. En el caso de los municipios que no tengan capacidad para hacer esa inversión, podrán igualmente apuntarse endeudándose vía ICF. En cuanto a los institutos, la mayoría de ellos de titularidad pública, el Govern apunta que habrá que definir una "operación más grande" con colaboración público-privada.

La Generalitat es consciente de que la ambición de su plan está a expensas de la respuesta de los municipios para poder perimetrarlo con exactitud a nivel económico y garantizar que se cumple el plazo de cinco años, pero defiende que si se hacen cargo a nivel local del proceso, además de controlar de cerca el calendario de ejecución, se podrán hacer licitaciones más pequeñas en lugar de una grande desde la Generalitat en la que se beneficien solo las grandes empresas. Para facilitar la gestión del proceso, el Govern creará una oficina técnica para coordinarse con los ayuntamientos y prestarles asistencia.

Tabla

En cuánto al tipo de sistemas de climatización que se instalarán, dependerá de las condiciones en las que se encuentre cada escuela y lo que permitan las edificaciones. La apuesta que se prioriza como "motor de cambio" es la aerotermia con placas fotovoltaicas, pero en otros casos se instalarán sistemas de ventilación mecánica para garantizar la renovación del aire. La Generalitat también calcula que hay edificios en los que previamente tendrá que mejorar primero los aislamientos de puertas y ventanas antes de climatizarlos.

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La intervención en las residencias

Más allá de una intervención prioritaria en las escuelas, el president Illa pone el foco también en las residencias de gente mayor y personas con discapacidad por tratarse de un colectivo especialmente vulnerable. En total, en Catalunya hay 73.000 plazas en centros de titularidad pública, social y privada. La mayoría de ellas disponen de espacios comunes climatizados, pero no sucede lo mismo en las habitaciones, especialmente en los centros más antiguos, es por ello que se ha decidido tomar cartas en el asunto empezando por las residencias que gestiona la Generalitat. En 51 de ellas, de un total de 87, se invertirán 58 millones de euros antes de 2031. En cuanto al resto, 17 tienen resuelta la climatización, mientras que las 18 restantes requieren de una modificación estructural global que precisará de un estudio previo. En el ámbito de las residencias con plazas concertadas, se abrirá una línea de endeudamiento del ICF para facilitar obras de mejora en alrededor de 45 equipamientos.