Feijóo abre este domingo el nuevo curso político del PP catalán con un acto en Barcelona

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá esta semana a Catalunya para arropar a la renovada dirección del PP catalán, con Alejandro Fernández al frente del partido y Juan Fernández como número dos. El líder popular dará el pistoletazo de salida al nuevo curso político del PPC en un "gran acto" con afiliados en Barcelona, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

La cita coincidirá este domingo con la tradicional Festa de la Rosa del PSC, que cada año reúne en Gavà, a pocos kilómetros de la capital catalana, a miles de militantes y marca el arranque del curso político para los socialistas catalanes. El encuentro suele contar, además, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, uno de sus invitados habituales. Si finalmente confirma su asistencia, Sánchez y Feijóo protagonizarán dos actos políticos de primer nivel a pocos kilómetros de distancia.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Gobierno, Pedro Sànchez, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la Festa de la Rosa el año pasado. / LORENA SOPENA-EUROPA PRESS / Europa Press

Una plaza importante para el PP

Catalunya se ha convertido en los últimos años en una parada cada vez más recurrente en la agenda de Feijóo. Desde las elecciones catalanas de 2024, el líder popular ha intensificado sus visitas, prácticamente a razón de una al mes en algunos periodos. En Génova lo enmarcan en una estrategia de "campaña electoral permanente", ya que el PP considera que mejorar sus resultados en Catalunya puede resultar decisivo para llevar a Feijóo a la Moncloa y, al mismo tiempo, reducir una eventual dependencia de Vox para gobernar.

La última visita de Feijóo fue a finales de junio, precisamente durante el congreso del PP catalán que cerró las diferencias internas entre ambas direcciones, ratificó a Alejandro Fernández al frente de la formación y situó a Juan Fernández como secretario general. Allí dejó además deberes concretos a sus compañeros catalanes: alcanzar los 12 diputados catalanes en el Congreso, una cifra que logró José María Aznar en su mayoría absoluta del año 2000 y en la que se inspira el actual presidente del PP.

Clausura del Congreso del PP de Catalunya, intervencion final del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo en su discurso de cierre. Barcelona, a 27 de junio de 2026. / MANU MITRU / EPC

El líder de la oposición necesita crecer en una comunidad donde los populares han recuperado terreno respecto a los años más duros del 'procés', pero en la que siguen lejos de los resultados que Génova considera necesarios para ampliar sus opciones de llegar a la Moncloa. El último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), publicado en julio, sitúa al PP en una horquilla de cinco a seis diputados por Catalunya en unas elecciones generales, por detrás de Vox, que lograría entre seis y siete y mejoraría con claridad sus resultados de 2023.

Vox también mira Catalunya

El mismo sondeo refleja, además, las dificultades de Feijóo para abrirse paso entre el electorado catalán: apenas un 3% lo señala como su opción preferida para presidir el Gobierno, frente al 5% que cita a Santiago Abascal, y solo un 18% aprueba su actuación política. La disputa por ese voto moviliza también a Vox, que esta misma semana trasladará a Abascal a Barcelona para un "gran acto público" junto a Ignacio Garriga, secretario general del partido.

Santiago Abascal, durante un acto en Barcelona. / EFE

No es tan habitual la presencia de Abascal, pues su principal referente en Catalunya es Garriga, que suele capitalizar la agenda de la formación en la comunidad autónoma. Pero Vox sabe que tiene margen para crecer entre los catalanes y que una parte de esa batalla se libra también frente al PP, precisamente cuando Feijóo intenta ensanchar su espacio en Catalunya y la extrema derecha de Aliança Catalana no para de subir en las encuestas.

El efecto Aliança Catalana

La formación de Sílvia Orriols mantiene por ahora su intención de no concurrir a las elecciones generales -pese que a ha aplazado el congreso para ratificarlo, como explicó EL PERIÓDICO- y deja espacio a Vox para crecer. Esa ausencia dejaría huérfana una bolsa de votantes que no necesariamente se movería siguiendo únicamente el eje independentista. Los estudios demoscópicos empiezan a dibujar un electorado de Aliança Catalana en el que la inmigración pesa cada vez más que la cuestión nacional a la hora de decidir el voto, tal y como refleja un estudio del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la UAB.

Ahí aparece una oportunidad para Vox. Aunque Aliança Catalana y el partido de Abascal parten de posiciones enfrentadas sobre la independencia, ambos han encontrado en el discurso contra la inmigración uno de sus principales motores de crecimiento. Para una parte de los votantes de Orriols, la prioridad identitaria ya no pasa exclusivamente por la independencia de Catalunya, sino también por cuestiones como el control migratorio, la seguridad o la llamada "prioridad nacional". Eso abre vasos comunicantes entre dos electorados que, sobre el papel, se sitúan en polos opuestos del debate territorial.

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El movimiento interesa especialmente al PP. Feijóo necesita crecer en Catalunya para acercarse a los resultados que Génova considera decisivos para llegar a la Moncloa, pero al mismo tiempo debe contener a un Vox que puede encontrar nuevos votantes tanto entre antiguos electores populares como en el espacio que dejaría libre Aliança Catalana en unas generales. Esta semana, los tres principales líderes -si Sánchez confirma la cita en Gavà- ponen a prueba su músculo en Catalunya, con la maquinaria electoral ya en marcha, una única cita fijada en el calendario -las municipales de mayo- y la incógnita aún abierta sobre cuándo se celebrarán las próximas generales.