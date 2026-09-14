Los efectos de la prioridad nacional ya se notan en Aragón: 'los nuestros' siempre ganan a 'los otros'

«Nuestros jóvenes», « nuestras familias», «nuestras mujeres», «nosotros». «Los nuestros», por delante de «los otros». Este es el 'leit motif' que viene impregnando las políticas del Gobierno de Aragón del Partido Popular y Vox desde que firmaron su nuevo pacto a finales del pasado mes de abril. Esta semana se han sumado nuevas iniciativas a esa lista de políticas con el marchamo de la prioridad nacional, ese ambiguo concepto reinventado por Vox y apadrinado por el PP y que viene, principalmente, a identificar un «nosotros» que siempre tiene enfrente un «ellos». Nada nuevo bajo el sol. «Los otros» hoy son los inmigrantes que llevan en Aragón viviendo y conviviendo en la comunidad autónoma cuatro años y 364 días, por ejemplo. O levantando la persiana de su frutería dos años y medio. O cuidando de un anciano las 24 horas durante un año y dos meses.

La nueva normativa del Ejecutivo aragonés ha cogido la referencia de exigir un «arraigo» de cinco años a los nuevos residentes, pero también podía haber establecido otro. Y se viste de arraigo lo que se nombra «prioridad nacional». Para acabar diciendo, como dijo la portavoz de Vox y vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, que la «prioridad nacional es fundamental» y que «es justo» que el Parlamento aragonés piense primero en «los nuestros».

¿Justo para quién? «Nuestras familias, nuestros jóvenes. Lo contrario es desplazamiento o relegación del nacional», zanjó, en el debate de totalidad de la ley de Vivienda de Aragón. Otra normativa que aplicará la prioridad nacional por la vía de las enmiendas, a pesar de que los dos únicos grupos parlamentarios que votaron esta semana a favor del texto son los dos mismos que introducirán esa prioridad nacional y que tienen en contra al resto del arco parlamentario.

Pero no es la vivienda la única cuestión que quedará redefinida para «los nuestros» en esta nueva legislatura de Gobierno de la coalición de derechas.

Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón, en su escaño de las Cortes. / Pablo Ibáñez

La división del nosotros y el ellos no es nueva en política. Forma parte, de hecho, de uno de los pilares básicos del populismo que se empeña en convencer a las masas al enfrentarlas a esos «otros» que a menudo se presentan como enemigos. Los okupas, los inmigrantes, los delincuentes, los invasores, o todo junto. Y ya está el cóctel formado para fracturar y dividir sin pensar si «lo justo» es pasar por delante en un reparto de ayudas por nuestro origen en lugar de por las necesidades que tengamos.

Prioridad también entre las entidades

La vivienda incorporará la prioridad nacional. También la incorporarán las ayudas a las entidades sociales que prestan asistencia en materia de familia, conciliación o atención de la adolescencia. Lo dijo el vicepresidente Alejandro Nolasco en una rueda de prensa. Luego lo acabó aclarando la vicepresidenta Mar Vaquero. Las organizaciones sociales tendrán que presentar sus proyectos subvencionables planteando a quiénes prevén entregar sus ayudas, teniendo en cuenta que las entidades que primen a esos residentes arraigados tendrán hasta quince puntos más que sus competidoras. La criba la deberán hacer, por lo tanto, las entidades sociales. Si es que quieren optar a esos puntos extra que la consejería de Bienestar Social pone sobre la mesa.

Esta es la última de las propuestas que ya huelen a «prioridad nacional», que se suma a todas las anteriores. Desde los supuestos cambios para evitar que la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) la reciben migrantes en situación administrativa irregular (algo que no ocurre porque la normativa ya vigente lo impedía), a los anuncios de darle «prioridad nacional» también a las ayudas vinculadas a los partos y las adopciones múltiples.

También anunció el vicepresidente Nolasco que destinaría los fondos de la cátedra de Cooperación que canceló con la Universidad de Zaragoza a «políticas sociales de prioridad nacional». Y así, ese concepto ambiguo que se presentó ante la sociedad aragonesa con el pacto del PP y Vox el pasado 22 de abril no ha dejado de expandirse por la política autonómica como una mancha de aceite. Siempre de la mano de Vox, y con la aceptación del PP.

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También cabe preguntarse por qué son cinco los años de arraigo que se reclaman en Aragón. La próxima legislatura podrían ser dos, o ninguno. O que ese concepto ambiguo de «prioridad nacional» deje de serlo y se convierta, de verdad, en una prioridad para «los nuestros», los de aquí, los nacionales. Y así, abrirle las puertas a una medida xenófoba que no se basa en las necesidades reales, que olvida la solidaridad, que pisotea la cooperación internacional, y se centra en mirarse al ombligo con una imagen cada vez más pequeña de ese «nosotros» frente a esos «ellos», cada vez más alejados de los nuestros, más peligrosos, más invasores. Y con este clima abonado desde los gobiernos, firmantes de la Declaración de los Derechos Humanos, poco cabe sorprenderse del deterioro de la convivencia y de que la inmigración sea cada vez más vista como un problema y no como una solución.

Fuente: El Periódico de Aragón