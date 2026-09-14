Crisis de Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos, noticias sobre los migrantes y todas las reacciones en vivo

Concentración en Ceuta para agradecer el apoyo a la ciudad de las distintas autonomías

La plaza de África de Ceuta ha acogido este viernes una concentración con banderas de las autonomías españolas con la que los vecinos de la ciudad han dado las gracias por el apoyo recibido tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

Las banderas han puesto el color a la reivindicación convocada bajo el lema 'Ceuta se reúne para dar las gracias a toda España', que ha derivado en una manifestación de centenares de personas por el centro de la ciudad en la que se han coreado gritos contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

"Invasores, expulsión" o "Un caballa nunca se rinde" han sido cánticos que se han vuelto a escuchar, como en las protestas que desde hace más de un mes piden medidas que solucionen la crisis de Ceuta, cuya bandera ha predominado con la de España.