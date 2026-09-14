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Crisis de Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos, noticias sobre los migrantes y todas las reacciones en vivo

Grups d’immigrants que dormen al carrer, a Ceuta, a l’espera de ser ressituats. | REDUAN / EFE

Grups d’immigrants que dormen al carrer, a Ceuta, a l’espera de ser ressituats. | REDUAN / EFE / Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

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Iván Gil

Mariano Alonso Freire

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Juan José Fernández

Madrid
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Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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