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Crisis migratoria
Crisis de Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos, noticias sobre los migrantes y todas las reacciones en vivo
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
La Eurocámara toma posición sobre Ceuta el martes
El Parlamento Europeo debatirá en su pleno de la próxima semana en Estrasburgo (Francia) sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y prevé votar una resolución que fijará su posición sobre esta crisis en la ciudad autónoma española, ubicada en el norte de África. Bajo el título ‘Los recientes ataques híbridos e instrumentalización de migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE’, el debate se celebrará el próximo martes en torno a las 13.00 horas (15.00 GMT), tras la sesión de voto.
Feijóo, con el comisario europeo el jueves
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá el próximo jueves en Madrid con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, para abordar la situación de urgencia migratoria en Ceuta, ha informado este viernes el partido. El PP ha indicado que Feijóo y Brunner analizarán la presión migratoria en la frontera hispanomarroquí y las medidas que se están adoptando para reforzar su seguridad y garantizar una adecuada respuesta europea.
Iván Gil
El Gobierno presiona a los socios para desbloquear el decreto de vivienda y recuperar iniciativa tras la crisis de Ceuta
Los socialistas sitúan en Junts el principal “escollo” para su aprobación, aunque otros grupos acusan a los socialistas de frenar sus propuestas para poder garantizar su apoyo.
Juan José Fernández
Moncloa gastó ocho millones en una plataforma de inteligencia que no funcionó en la crisis de Ceuta
Una red de integración de datos para generar alertas de inmigración y otras situaciones graves debía estar operativa desde noviembre de 2025, pero lleva diez meses de retraso.
El CIS publica hoy su barómetro de septiembre, el primero con estimación de voto tras la crisis de Ceuta
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hará público este lunes su Barómetro de Opinión correspondiente al mes de septiembre, el primero con estimación de voto tras la crisis desatada por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El organismo demoscópico que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos no realiza su barómetro mensual en agosto, con lo que el de presente será el primero que testará los efectos electorales de los sucesos de la ciudad autónoma, que han marcado la vida política durante el verano.
Concentración en Ceuta para agradecer el apoyo a la ciudad de las distintas autonomías
La plaza de África de Ceuta ha acogido este viernes una concentración con banderas de las autonomías españolas con la que los vecinos de la ciudad han dado las gracias por el apoyo recibido tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.
Las banderas han puesto el color a la reivindicación convocada bajo el lema 'Ceuta se reúne para dar las gracias a toda España', que ha derivado en una manifestación de centenares de personas por el centro de la ciudad en la que se han coreado gritos contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
"Invasores, expulsión" o "Un caballa nunca se rinde" han sido cánticos que se han vuelto a escuchar, como en las protestas que desde hace más de un mes piden medidas que solucionen la crisis de Ceuta, cuya bandera ha predominado con la de España.
Patricia Martín
La fiscalía eleva a 30 las agresiones sexuales en Ceuta, el 40% de las víctimas son niñas migrantes no acompañadas
La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, en una reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en las que ambas se han mostrado de acuerdo en acelerar el traslado a la Península de los niños y niñas que han llegado a Ceuta desde la entrada masiva y no está acompañados, ha detallado que desde finales de junio se han abierto 30 procedimientos debido a agresiones sexuales a mujeres migrantes. El 40% de las víctimas son niñas que han llegado a la ciudad autónoma sin la compañía de sus progenitores.
A principios de septiembre, según detalló la Fiscalía de Ceuta, eran 23 el número de agresiones sexuales registradas en Ceuta desde la entrada masiva desde Marruecos, por lo que la cifra ha aumentado hasta 30 en apenas 10 días. De hecho, Peramato y Rego han coincidido en que las niñas son las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, según ha informado la fiscalía tras el encuentro.
Fiscalía e Infancia coinciden en acelerar el traslado de niños desde Ceuta a la Península
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se han mostrado de acuerdo en la necesidad de acelerar el traslado a la Península de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio.
En una reunión mantenida este viernes en la sede del ministerio público, ambas han analizado las vías para garantizar la protección de los derechos de estos menores y han incidido en que cualquier actuación debe realizarse preservando con todas las garantías el interés superior de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos. según han informado ambos departamentos.
Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI
"Entre una investigación judicial y un nuevo respaldo a Marruecos, España se pierde en su propia cacofonía", ha titulado recientemente el digital marroquí Le360. Con las autoridades marroquíes manteniendo un perfil bajo ante la crisis de Ceuta, ha sido la prensa del país la que ha seguido con más atención cada movimiento de la política española en torno a la ciudad autónoma. En un contexto marcado por la campaña electoral, los medios más oficialistas se han convertido en la principal vía para intentar entender, o como mínimo hacerse una ida, de cómo se percibe la situación desde Rabat.
"Lejos de aclararse (lo que sucedió en Ceuta), el relato se vuelve más confuso con cada nueva declaración, filtración o informe", destaca el citado medio en su artículo. Precisamente, la posición del Gobierno español, que no ha señalado a Marruecos como responsable, y los informes policiales que han ido saliendo han sido uno de los temas más comentados.
Bruselas no aclaró a Vivas si se impondrán sanciones a Marruecos por la entrada masiva
El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), no pudo obtener durante su reciente viaje oficial a Bruselas el compromiso de las instituciones europeas de que se adoptarán acciones contra Marruecos por la entrada masiva por la frontera del Tarajal.
El líder del Ejecutivo local ha afirmado este viernes que espera "que haya respuesta" por parte de las autoridades comunitarias, las cuales, según Vivas, coinciden con él en el diagnóstico de lo que sucedió el 30 y 31 de julio.
El barón popular ha relatado que trasladó a la Comisión Europea, al Parlamento y al resto de instituciones de la UE con las que se reunió, que lo ocurrido fue, en esencia, "una utilización" de la presión migratoria por parte del reino alauita para "poner en jaque" la integridad ceutí.
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