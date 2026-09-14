La alerta negra de Gan Pampols sigue sin 'pintarse' un año después

Si este otoño una dana amenaza seriamente, con riesgo extraordinario, a la Comunitat Valenciana, el color de la alerta será rojo. Suena a obviedad, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta que en los planes aprobados por el Consell está el objetivo de incorporar un nuevo nivel de máxima gravedad con un tono extra: el negro. Así quedó plasmado en el Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales impulsado por el entonces vicepresidente segundo de la Generalitat, Francisco Gan Pampols, aprobado hace justo un año por el Consell y cuya implementación aguarda como uno de los legados pendientes del teniente general retirado.

Gan Pampols comenzó a irse prácticamente al aterrizar en el Consell. Su paso se sabía temporal, así lo advirtió, y en el edificio La Cigüeña, donde tuvieron que reacondicionar despachos y salas para instalar su conselleria, no llegó a gastar un calendario completo. Su salida tuvo dos actos: el 12 de septiembre de 2025 cuando Carlos Mazón anunció que su entonces vicepresidente dejaría el gobierno valenciano 54 días después y el propio 4 de noviembre, cuando cesó, casualmente, y eso no estaba previsto, el día después de que el entonces jefe del ejecutivo autonómico presentara su dimisión.

Para ese momento, el también conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana ya había señalado: "Formalmente, todo lo que había que hacer está hecho". Ese "formalmente" se materializó en la constitución de un departamento específico dentro del Consell para afrontar la reconstrucción con el propio Gan Pampols al frente, el llamado Plan Endavant con 343 iniciativas para llevar a cabo la recuperación de la provincia de Valencia y un nuevo vademécum para afrontar las emergencias por catástrofes naturales como la de la dana.

Un año después, y tras la remodelación del gobierno que supuso la llegada de Juanfran Pérez Llorca, de la conselleria creada queda poco más que la coletilla final en la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a la que se le añade "de la Recuperación" y un comisionado impulsado a posteriori. De este dependen tres direcciones generales en las que no hay al frente ninguno de los altos cargos que en su momento trabajaron con Gan Pampols. De hecho, los cuatro altos cargos que estuvieron hasta el final de su etapa están un año después fuera del Consell.

Un 25 % de medidas hechas

Muchos más avances constan en el Plan de Reconstrucción. Según el portal habilitado por la Generalitat Valenciana para hacer seguimiento del mismo, de las 343 iniciativas que componían el proyecto (donde se incluyen medidas dependientes de la Administración General del Estado, los ayuntamientos o el sector privado) están iniciadas el 90 %, 321, de las que 69, el 20 %, están "completadas". Paradójicamente, al señalar solo las dependientes del gobierno valenciano se indica que hay 77 acciones completadas, un 25 % de las 302 que asume y de las que el propio Consell asegura que tiene todas en marcha.

Dentro de este plan, las medidas más avanzadas son las que corresponden al apartado de 'Tejido social y comunitario', con un 65 % cumplimentado, siempre según los propios datos dados por el ejecutivo autonómico. En estas hay medidas realizadas como digitalización de bienes culturales, desgravaciones de IRPF por práctica deportiva o ayudas a clubes de la zona mientras que están aún en ejecución la reconstrucción o reubicación de instalaciones deportivas, eventos para dar apoyo a bandas musicales o establecer una red de espacios habilitados para las artes escénicas.

Situación distinta es la que concierne al Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales. Las más de 100 páginas que componen el documento aprobado por el ejecutivo autonómico pretendía ser una revolución en las acciones de prevención, ejecución e incluso recuperación ante una emergencia para evitar consecuencias como las vistas en la dana del 29 de octubre. Sin embargo, de momento, su salto del texto a la práctica no se ha puesto en marcha, quedando como un cajón lleno de posibilidades teóricas sin aplicación.

Nueva alerta y 'nuevo' Cecopi

Entre las medidas que propuso entonces Gan Pampols estaba la creación de una 'alerta negra' que superara el aviso rojo de Aemet. "Introducir un nivel adicional (color negro) por encima del rojo para situaciones excepcionales de riesgo extremo, cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático", señala el documento en el apartado de "recomendaciones operativas" de las que se especifica que la responsabilidad "de la definición e implantación de estas mejoras recae sobre la conselleria competente en materia de emergencias, en coordinación con los organismos oficiales de predicción".

No es la única acción que ponía encima de la mesa ese nuevo vademécum. En él se pide también una "vinculación automática entre nivel de alerta y medidas concretas" como por ejemplo que cuando se dé una alerta roja haya una restricción del tráfico no esencial. Lo más parecido en este sentido ha sido el Ayuntamiento de València que decidió cerrar los colegios de zonas inundables y las pedanías que fueron afectadas por la dana cuando haya un aviso naranja por lluvias.

Noticias relacionadas

También está pendiente la reformulación del Cecopi que plantea el documento impulsado por Gan Pampols o desarrollar la ley para que el president de la Generalitat pueda asumir el "mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del plan territorial de emergencia de la Comunitat Valenciana". "El desarrollo al que se refiere este precepto, a la fecha, no se ha llevado a cabo, de forma que no existe un procedimiento previsto en la planificación de emergencias", indica el texto que propone tomar como punto de partida la ley del Sistema Nacional de Protección Civil.