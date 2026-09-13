Joana Vital: "Es importante dar visibilidad y validez a la gente que ha construido Catalunya"

Joana Vital, nieta de Manolo Vital, en cuya vida está inspirado el protagonista de la película 'El 47', participará en la celebración de la Diada en Extremadura el próximo miércoles. En esta entrevista con EL PERIÓDICO explica lo que significa para ella que la historia de su abuelo sea el hilo conductor de la conmemoración.

¿Qué significa para usted participar en la celebración de la Diada por primera vez en Extremadura, donde nació su abuelo?

Para mí es importante y un orgullo, porque voy en representación de mi abuelo, de mi padre y de la película ‘El 47’. Está bien que se reconozca la integración de personas que tuvieron que dejar su lugar de origen y que eligieron Catalunya para continuar sus vidas buscando dignidad. Es un acto de respeto hacia ese intercambio cultural.

¿Qué impacto espera que tengan los actos de estos dos días?

Que le den visibilidad a toda esta gente venida de Extremadura, pero también de otros rincones de España, que ha construido Catalunya. Después de tanto tiempo, es importante darle validez a esas historias que pasan en silencio y que nadie conoce.

La celebración de la Diada en Extremadura es un acto de respeto hacia ese intercambio cultural

¿Cree que no se ha reconocido lo suficiente la aportación de estas personas que emigraron en la segunda mitad del siglo XX?

Antes no estaba bien visto. Nos ha costado desde Catalunya reconocer la aportación. Pero fueron necesarios, era gente obrera muy joven que tenía ganas de crecer y evolucionar. Si se tenían que adaptar, se adaptaban, y querían que sus hijos hablaran catalán. Uno no se marcha de su lugar de origen porque quiera y cuando llega a un sitio nuevo siempre hay dificultades. Para ellos ha sido un picar piedra continuo.

¿Cómo le ha marcado personalmente la historia de sus abuelos?

De forma muy positiva. Mi abuelo vino de Valencia de Alcántara y se casó con Carme Vila, que era de l'Espluga de Francolí. Vivieron siempre sin ningún problema hablando entre ellos en catalán y en castellano. Había un respeto por los orígenes mutuos. Al final, la tierra no es de nadie, simplemente pasamos por aquí. Y yo soy una catalana orgullosa con el nivel C2 y me encanta ir a Extremadura.

"La gente se ha atrevido a decir que es hija de inmigrantes sin vergüenza, eso ha sido lo más bonito del mundo"

¿La historia de acogida y de integración de su abuelo debería ser un espejo en un momento en que la extrema derecha entona discursos excluyentes?

Debería serlo. A mi abuelo le costaba hablar catalán, pero trabajaba en TMB y hacía todo el esfuerzo por hablarlo. No todo el mundo tiene la misma historia y cada cual tiene su mochila, hay situaciones muy delicadas que desde la comodidad nos tomamos la libertad de opinar sobre cómo deberían ser. En la época de mis abuelos ellos iban con cautela, con discreción, paso a paso. Ahora todo está muy movido y hay mucha distancia entre los políticos y el día a día de los ciudadanos. Mi abuelo siempre me decía, cuando me quejaba por algo: "Menos hablar y más hacer".

¿La película de 'El 47' ha supuesto para usted ser consciente de la trascendencia de la historia de sus abuelos?

Noticias relacionadas

Sí, fui consciente de ello en el momento en que la gente empezó a pararme por la calle para explicarme los orígenes de sus familias. La historia de ‘El 47’ es el reflejo de las historias de mucha gente en Catalunya. La película ha puesto luz a vidas de la España profunda de la posguerra, la gente se ha atrevido a decir que es hija de inmigrantes sin vergüenza, eso ha sido lo más bonito del mundo. Hemos aportado un grano de arena a nivel social.