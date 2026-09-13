En el Parlament
La inmigración capitaliza las preguntas de la oposición a Illa aunque la educación gana peso
La persistencia de Vox y Aliança Catalana en la cuestión migratoria durante las sesiones de control la sitúa como primer asunto, debido a que el resto de partidos diversifica su interés según la actualidad
¿Las preocupaciones de los catalanes coinciden con las de la oposición al Govern de llla?
El pasado curso político, la oposición formuló 133 preguntas al president de la Generalitat, Salvador Illa, repartidas entre las 19 sesiones de control celebradas entre octubre de 2025 y julio de 2026. Son 19 preguntas por cada uno de los siete grupos de la oposición. Marcadas por la actualidad, pero también por la estrategia política de cada partido, las sesiones dibujan con bastante nitidez cuáles han sido los principales frentes abiertos contra el Govern.
La inmigración encabeza la clasificación, aunque impulsada exclusivamente por la extrema derecha. Según los datos recopilados y analizados por EL PERIÓDICO, Vox y Aliança Catalana formularon el 100% de las preguntas centradas en política migratoria: 17 de las 133, un 12,8% del total. Aliança Catalana dedicó a esta cuestión 9 de sus 19 intervenciones y Vox, 8. Ningún otro grupo situó la inmigración como objeto principal de una pregunta al president. El PP catalán sí abordó, por ejemplo, la prohibición del burka, aunque desde el debate sobre los derechos y la libertad de las mujeres.
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