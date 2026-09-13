La inmigración capitaliza las preguntas de la oposición a Illa aunque la educación gana peso

El pasado curso político, la oposición formuló 133 preguntas al president de la Generalitat, Salvador Illa, repartidas entre las 19 sesiones de control celebradas entre octubre de 2025 y julio de 2026. Son 19 preguntas por cada uno de los siete grupos de la oposición. Marcadas por la actualidad, pero también por la estrategia política de cada partido, las sesiones dibujan con bastante nitidez cuáles han sido los principales frentes abiertos contra el Govern.

La inmigración encabeza la clasificación, aunque impulsada exclusivamente por la extrema derecha. Según los datos recopilados y analizados por EL PERIÓDICO, Vox y Aliança Catalana formularon el 100% de las preguntas centradas en política migratoria: 17 de las 133, un 12,8% del total. Aliança Catalana dedicó a esta cuestión 9 de sus 19 intervenciones y Vox, 8. Ningún otro grupo situó la inmigración como objeto principal de una pregunta al president. El PP catalán sí abordó, por ejemplo, la prohibición del burka, aunque desde el debate sobre los derechos y la libertad de las mujeres.

Temas sobre los que pregunta la oposición a Illa en las sesiones de control

Fuera de este caso, la actualidad ha condicionado buena parte del interrogatorio a Illa. Educación y corrupción son dos buenos ejemplos. El PPC ha convertido los casos que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno en uno de sus principales frentes contra el president. Seis de sus 19 preguntas están clasificadas directamente como corrupción y transparencia, más que las de cualquier otro grupo. Alejandro Fernández, líder de los populares, ha aprovechado especialmente los últimos meses del curso para trasladar a Illa las sospechas y controversias por los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez y al PSOE y cuestionar sus explicaciones sobre su etapa como ministro de Sanidad, durante la pandemia.

La educación, al alza

La educación, una de las principales patatas calientes del Govern desde comienzos de 2026, fue ganando peso a medida que crecía el conflicto con los docentes. De las 10 preguntas educativas de todo el curso, siete se concentran entre el pleno de finales de abril y el de la tercera semana de mayo, coincidiendo con uno de los momentos de mayor tensión en la comunidad educativa. A finales de abril, los sindicatos docentes intensificaron las movilizaciones y anunciaron varias semanas de huelgas y paros. En paralelo, estalló la polémica por el plan para introducir Mossos de paisano en algunos institutos.

Todos los grupos, salvo ERC y Aliança Catalana, preguntaron alguna vez a Illa por educación. La CUP es quien más capitaliza este frente, con cuatro de las 10 preguntas, seguida de los Comuns, con tres. Junts, PPC y Vox formularon una cada uno. ERC y Aliança Catalana, en cambio, reservaron su fiscalización educativa principalmente para las preguntas dirigidas a los consellers.

Sobre qué temas pregunta más cada partido en las sesiones de control a Illa

La vivienda aparece también como uno de los asuntos más recurrentes del curso, en línea con una preocupación que se ha consolidado como la principal de la ciudadanía, como refleja el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Es una de las prioridades de tres de los siete grupos -PPC, Comuns y CUP- y ocupa el puesto número de seis en el ránking, con 8 preguntas en total (el 6%).

La crisis de Rodalies

Otro de los grandes focos del curso ha sido Rodalies. La crisis ferroviaria de finales de enero por el accidente de Gelida que se cobró la vida de un joven maquinista provocó uno de los pocos momentos en que prácticamente toda la oposición dirigió su mirada hacia el mismo problema. En el pleno del 28 y 29 de enero, seis de los siete grupos preguntaron directamente a Illa por Rodalies; Aliança Catalana formuló una cuestión más amplia sobre el deterioro de los servicios públicos y las infraestructuras. Fue el momento de mayor convergencia temática de todo el curso y anticipó el pleno monográfico que la oposición forzó posteriormente para abordar la crisis ferroviaria, que todavía duró unas semanas más.

En el pleno del 28 y 29 de enero, seis de los siete grupos preguntaron directamente a Illa por Rodalies, tras el accidente de Gelida

El calendario de las preguntas permite ver además cómo cambia la agenda de la oposición a medida que avanza el curso. Rodalies concentra la presión en enero; la negociación presupuestaria y los compromisos de investidura ganan peso entre febrero y marzo; la crisis educativa domina buena parte de abril y mayo; y la corrupción pasa a ocupar un espacio creciente en el tramo final del curso.

Una agenda propia

Más allá de estas oleadas, cada partido ha construido una agenda propia. ERC concentra su presión en los compromisos de investidura, especialmente la amnistía y el conflicto político, la financiación y el IRPF. Junts combina la crítica a la gestión con cuestiones como el traspaso de Rodalies, los presupuestos antes de que se aprobaran y de el catalán. El PPC hace de la corrupción uno de sus principales arietes. Vox y Aliança concentran buena parte de su actividad en inmigración y seguridad. En la izquierda, Comuns y CUP sitúan el foco en políticas públicas como vivienda, educación, transporte, servicios sociales y medio ambiente.

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Illa no se enfrenta a una oposición homogénea. Hay partidos que intentan desgastarlo por la gestión, otros que lo examinan por los acuerdos que hicieron posible su investidura y otros que utilizan el pleno para proyectar su propia agenda ideológica. Solo las grandes crisis -como Rodalies o la educación- consiguen romper temporalmente esas fronteras y hacer coincidir a grupos con prioridades muy distintas.