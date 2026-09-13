Política Lingüística
El Govern contempla incrementar la oferta de cursos de catalán después de la regularización de personas migrantes
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El Govern contempla aumentar la oferta de cursos de catalán ante el posible incremento de la demanda después del proceso de regularización. "Ahora saldremos con una oferta, si hubiera más demanda de la prevista, podemos crecer con contratación", ha explicado este domingo el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una entrevista en Rac1. Vila ha asegurado que el objetivo del Executiu es "continuar el crecimiento de la oferta". El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) abre este lunes el periodo de inscripciones con algo más de 48.000 plazas, la cifra más alta hasta ahora. También ha informado de que están trabajando para que los centros laborales puedan ofrecer más cursos de catalán.
"Herramienta fundamental" de integración
Después de ser preguntado por el posible crecimiento de la demanda a raíz de la regularización de personas migrantes, Vila ha defendido que el Govern "se está preparando desde hace tiempo" para responder a este incremento. Con todo, ha puesto en valor que desde 2021 se ha duplicado su oferta y el número de personas inscritas. El conseller ha reivindicado la lengua como "herramienta fundamental" para la integración, ya que la xenofobia nace de la "falta de cohesión social" y la apuesta por el catalán debe ser "compartida".
Atención al público
Vila ha situado los centros laborales como "lugar de integración lingüística básico". "Máxima oferta, pero además, con voluntad de crecimiento", ha añadido. En el ámbito de la atención al público, Vila ha remarcado que son las empresas las primeras interesadas en conseguir que sus trabajadores hablen la lengua. "Esta es una dinámica que estamos acelerando", ha afirmado.
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