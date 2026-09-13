Eduardo Reyes, exlíder de Súmate: "Soy el único político que pidió perdón por no cumplir las promesas"

Los tiempos más intensos del 'procés' fueron prolíficos a la hora de alumbrar liderazgos políticos improbables e inesperados. Personas sin carné de partido que, casi de un día para otro, fueron lanzadas al 'estrellato' de los mítines, los platós de televisión y los parlamentos. El más políticamente incorrecto de estos liderazgos fue, probablemente, el de Eduardo Reyes, exlíder de Súmate, exdiputado de JxSí y, hoy en día, un jubilado que dedica parte de sus horas a jugar a la petanca. "Me dedico a vivir sencillamente. No me falta de nada, a pesar de que tengo una pensión bajita. Pero encantado de la vida", expone a modo de saludo. Nos recibe en el Club Petanca Cervelló. De 16 pistas, recalca.

Reyes (Córdoba, 1951) fue el primer líder de Súmate, la asociación de castellanohablantes que se movía por Catalunya para defender las bondades de la independencia. Calcula que en tres años, entre 2013 y 2016, hizo 700 charlas y 450.000 kilómetros, 11 vueltas a la Tierra. Se le ilumina el semblante cuando lo recuerda: "En la primera charla, en una biblioteca de Bellvitge, lloré de los nervios que tenía porque no sabía cómo dirigirme a 200 personas. Años después, en el último mitin de campaña de JxSí, había más de 80.000 y no podía parar de hablar porque, con cada cosa que decía, la gente se ponía de pie". Era un tiempo en el que en los actos independentistas se coreaba el nombre de Súmate. "Aquel día fueron dos minutos y, claro, eso se echa de menos", rememora.

En sus años en Súmate no solo recorrió Catalunya de arriba abajo. También fue una especie de cazatalentos para el independentismo. Había personas que se acercaban a la entidad para colaborar, y él se los llevaba a las conferencias. Una de ellas fue un joven de Santa Coloma de Gramenet que, por aquel entonces, era un absoluto desconocido. Un tal Gabriel Rufián: "Un día vino y dijo que quería colaborar. Hizo una primera charla muy maja y emotiva. Le dije: 'Oye yo hago charlas cada dos por tres' y me dijo que me quería acompañar". "Lo iba a recoger, lo llevaba, lo traía y le pagaba el bocadillo porque no tenía un duro el chaval", recuerda.

El exlíder de Súmate y exdiputao de JxSí, Eduardo Reyes, en su encuentro con EL PERIÓDICO. / FERRAN NADEU

Se acabaron convirtiendo en dos de los principales rostros de Súmate. De las charlas saltaron a las tertulias y, entonces, fue cuando el líder de ERC, Oriol Junqueras, les llamó a su puerta. El plan era que Reyes fuera el candidato de ERC al Congreso y Rufián se quedara en Catalunya, pero no lo vio claro. "Yo dije que fuera Rufián porque es joven y puede estar viajando y tal. Yo tenía 65 años, nietos...". Diez años después, Rufián sigue allí. Su amistad se acabó resintiendo. "Tomó las riendas de Madrid, empezó a ganar un dinerillo, a hacerse famoso y dejó de escribirme. No me importa lo más mínimo, ¿eh?".

Reyes fue, sobre todo, un político sin pelos en la lengua. Como a tantos otros, le escribían los discursos, pero él tenía otros planes. "Me escribían cosas y yo pensaba, hostia, esto está muy bien. Pero cuando llegaba al atril, al 'faristol', decía lo que me salía del corazón". En un mitin en El Prat de Llobregat días antes del referéndum del 1 de octubre de 2017 se acercó un grupo de personas con una bandera de España para increparle, y soltó: "Yo también soy español, pero he decidido dejar de ser gilipollas. Ya no aguanto más, hay que salir de aquí como sea". Hay quien aún recuerda el rostro desencajado del jefe de campaña del partido. En esos días tuvieron que ponerle seguridad, pero nadie le avisó. "Había uno que me seguía y le dije: 'Oye qué pasa, ¿me sigues porque eres muy fan o qué? Me tienes asustado, coño'. Resulta que era mi escolta".

La decepción con el desenlace

De Súmate llegó el salto a diputado de JxSí, lo que le convirtió en testigo directo de los días más vertiginosos del 'procés'. Fue de los más convencidos de que la independencia era posible y de los que defendían ir hasta "el final". El principal error, esgrime, llegó cuando los diputados firmaron la declaración de independencia en el Parlament para luego guardarla en un cajón. "Ahí es donde fallamos. Eso no dependía de mí, porque si depende de mí, desde luego que yo declaro la independencia y el que no esté conforme, a la puta calle". Visto con perspectiva, dice: "Falló el que no tuviéramos un presidente un poco más loco que llegara hasta el final".

Eduardo Reyes en un mitin de JxSí con Carme Forcadell, Artur Mas y Oriol Junqueras. / QUIQUE GARCÍA / EFE

Pese a todo, no tiene reproches para Carles Puigdemont, con quien mantiene el contacto. Aún recuerda cuando el entonces president reunió a los diputados para dejar entrever que nada acabaría como hubieran deseado. "Nos dijo: 'Me han dicho [el Gobierno, se supone] que si hay un solo muerto, un solo tiro, yo tendré la culpa. Y eso mi conciencia no puede permitirlo'.(...) Hostia, que te digan esto tiene que impresionar, ¿no?". Fueron unos días en los que esperaban que en cualquier momento la policía entrara por el "terrao" del Parlament. Él llegó a llevarse ropa para encerrarse en la Cámara. Nada de eso ocurrió.

Defraudamos a mucha gente

Cuando Reyes recuerda esos días transmite un sentimiento de culpa. En unos años pasó de "jurar" a los asistentes a los actos de Súmate que verían la independencia porque pondrían "todo el empeño" para ello, a admitir que habían faltado a su palabra. "Defraudamos a mucha gente", concluye. "Soy el único político que pidió perdón a la gente por no haber podido cumplir las promesas que les hicimos, el único", expone. Fue en un acto en Cornellà junto al president Quim Torra.

En defensa de los migrantes

Casi una década después, Reyes mantiene su convicción independentista, pero vive alejado de la política. "Estoy muy retirado. Incluso le pregunto a mi mujer qué novedades hay porque yo no quiero ni verlo". Si hay algo que le enerva son los que no están en la actividad pública de paso. "No puede ser que un señor viva toda su puta vida, y puedes ponerlo así, de la política", remata. Sus años en primera línea también le llevan a lanzar algunos diagnósticos: "El problema de la política es que aquí todo el mundo quiere ser jefe y no puede haber más jefes que indios".

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Hay que legalizar a toda esa gente que viene a hacer los trabajos que no quiere hacer ni Dios

El exlíder de Súmate y exdiputado de JxSí, Eduardo Reyes, en el club de petanca de Cervelló. / FERRAN NADEU

Ahora mismo le preocupa el auge de la extrema derecha. En sus reflexiones pesa el recuerdo de cuando, siendo un niño, llegó a Catalunya procedente de Andalucía con sus padres, abuelos y ocho hermanos. "En el momento en que bajaron del tren, todos mis hermanos ya tenían trabajo". Ahora es un partidario del proceso de regularización de migrantes que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez porque hay que "legalizar a toda esa gente que viene a hacer los trabajos que no quiere hacer ni Dios". Y eso solo para empezar. Luego hay que acogerles e integrarles, en lugar de "pegarles una patada, tirarles piedras y dispararles en el agua". "Hombre, ¿qué somos? Recordemos que todos venimos de África, hostia".