Muere Carles Solà, exrector de la UAB y conseller de la Generalitat durante el primer tripartito

Carles Solà Ferrando (Xàtiva, la Costera 1945), exrector de la UAB y conseller de la Generalitat durante el primer tripartito presidido por Pasqual Maragall, ha fallecido este sábado en Sant Cugat, donde residía, a la edad de 80 años, según ha confirmado este sábado la UAB.

Destacada figura académica en el ámbito de la ingeniería química, Solà fue catedrático y profesor del Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental y ejerció de rector de la UAB entre 1994 y 2002. Referente también del valencianismo de izquierdas, fue uno de los impulsores de la Xarxa Vives d'Universitats y de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).

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Durante su mandato como rector de la Universitat Autònoma —de 1994 a 2002— se creó la Escuela de Ingeniería, se inició la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y se inauguraron la Plaza Cívica y las columnas de la UAB. Favorable al independentismo, cerró la lista de Solidaritat Catalana per la Independència en Barcelona en 2010.