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Muere Carles Solà, exrector de la UAB y conseller de la Generalitat durante el primer tripartito

Referente del valencianismo de izquierdas, fue uno de los impulsores de la Xarxa Vives d'Universitats y la ACUP

El exconseller de Universitats, Carles Solà, en una fotografía de archivo de 2005 en un acto de constitución de la unidad de investigación en ecosistemas del Ebre

El exconseller de Universitats, Carles Solà, en una fotografía de archivo de 2005 en un acto de constitución de la unidad de investigación en ecosistemas del Ebre / JOAN PUIG

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Carles Solà Ferrando (Xàtiva, la Costera 1945), exrector de la UAB y conseller de la Generalitat durante el primer tripartito presidido por Pasqual Maragall, ha fallecido este sábado en Sant Cugat, donde residía, a la edad de 80 años, según ha confirmado este sábado la UAB.

Destacada figura académica en el ámbito de la ingeniería química, Solà fue catedrático y profesor del Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental y ejerció de rector de la UAB entre 1994 y 2002. Referente también del valencianismo de izquierdas, fue uno de los impulsores de la Xarxa Vives d'Universitats y de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).

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Durante su mandato como rector de la Universitat Autònoma —de 1994 a 2002— se creó la Escuela de Ingeniería, se inició la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y se inauguraron la Plaza Cívica y las columnas de la UAB. Favorable al independentismo, cerró la lista de Solidaritat Catalana per la Independència en Barcelona en 2010.

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