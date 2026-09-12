Feijóo promete reformar el sistema educativo y sacar las pantallas individuales de las aulas si llega al Gobierno

Alberto Núñez Feijóo quiere hacer de la educación uno de los ejes de su alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del PP se ha comprometido a impulsar una reforma del sistema educativo si llega a La Moncloa basada en el "esfuerzo y el mérito", con más evaluación, "mayor autoridad" para los profesores y menos pantallas en las aulas. Un primer esbozo de su propuesta que ha trasladado esta semana a los consejeros de Educación de su partido, reunidos para analizar los malos resultados de España en el último informe PISA junto con el vicesecretario de Educación e Igualdad popular, Jaime de los Santos.

Feijóo aprovechó el encuentro para contraponer su modelo al del Ejecutivo. El PP defiende una reforma "basada en la evidencia" frente a las que considera reformas "ideológicas" del Gobierno de Sánchez. No se trata todavía de un programa educativo cerrado, pero Feijóo sí ha empezado a concretar algunas de las medidas que pretende aplicar si gobierna. Una de las más llamativas pasa por eliminar las pantallas individuales de las aulas "al menos hasta Secundaria". El PP argumenta que los dispositivos no siempre mejoran el aprendizaje y que, especialmente en edades tempranas, pueden perjudicar la atención y la concentración. "Educar bien exige saber también cuándo poner límites", defendió Feijóo durante la reunión.

El PP propone eliminar las pantallas individuales de las aulas para fomentar la atención y la concentración

El anuncio llega apenas unos días después de conocerse PISA 2025, que ha vuelto a encender las alarmas sobre el rendimiento educativo. España está por debajo del promedio de la OCDE en las tres competencias: ciencias, lectura y en matemáticas. Respecto a 2022, el resultado español cayó 23 puntos en lectura y 16 en matemáticas -dos de las asignaturas que Feijóo promete reforzar-, mientras que el descenso fue de siete puntos en ciencias. El retroceso, sin embargo, no es únicamente español. PISA 2025 refleja una caída generalizada del rendimiento en los países desarrollados y sitúa la media de la OCDE en sus niveles históricos más bajos en lectura y matemáticas.n ciencias se mantuvo estadísticamente estable.

El PP quiere hacer de PISA 2025 una de sus principales armas contra la política educativa de Sánchez, si bien esta semana, pese a conocerse el informe, ha seguido haciendo oposición al Gobierno con la crisis de Ceuta. El líder de la oposición sostiene que el "primer examen" de la LOMLOE -la ley educativa del Ejecutivo- se ha saldado con un "rotundo suspenso" y presenta los resultados como el "primer test de estrés" de una norma que los populares llevan años cuestionando.

Noticias relacionadas

Feijóo considera que el resultado de las PISA muestra el "rotundo suspenso" de la ley educativa de Sánchez

La LOMLOE se aprobó en diciembre de 2020 y su implantación ha sido progresiva -PISA evalúa a alumnos de 15 años y, por tanto, recoge una trayectoria educativa más amplia-, pero Feijóo ya anticipa que, si alcanza La Moncloa, quiere virar el rumbo hacia un modelo más parecido al anterior. Para hacerlo, sin embargo, tendrá que llegar primero al Gobierno. Sánchez mantiene por ahora su intención de resistir hasta 2027 y descarta elecciones este año, aunque se reserva decidir en qué momento del próximo convocará a las urnas.