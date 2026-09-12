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Críticas al dispositivo policial

La CUP acusa a los Mossos de “poner una alfombra roja” a la extrema derecha durante la Diada

Non Casadevall reprocha al PSC la actuación policial ante la protesta antifascista en Barcelona

18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en BCN

La Diada recupera el 'Catalunya, un sol poble' y reivindica la convivencia frente al auge de la extrema derecha

Tensión en la plaça Catalunya durante la Diada.

Tensión en la plaça Catalunya durante la Diada. / Jordi Otix / EPC

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El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha calificado como imperdonable e "injustificable" la actuación de los Mossos d'Esquadra ante la manifestación de antifascistas convocada este viernes contra una movilización de Núcleo Nacional en Barcelona, coincidiendo con la Diada.

En declaraciones desde Cardedeu (Barcelona), donde el partido ha celebrado una Mesa Nacional de inicio del curso político este sábado, Casadevall ha criticado que los Mossos, "a órdenes del PSC, ponen una alfombra roja a la extrema derecha para que se pueda expresar en las calles mientras reprime cualquier manifestación de jóvenes independentistas".

Los Mossos informaron de que hicieron un "uso puntual" de la defensa para contener los intentos de sobrepasar la línea policial que se había establecido y que se produjeron lanzamientos de piedras, botellas, pirotecnia y pintura contra efectivos policiales, por lo que 18 personas fueron detenidas, 10 de ellas menores de edad.

Inicio del curso político

En referencia al inicio del curso político, ha asegurado que quieren seguir siendo "la única oposición de izquierdas e independentista al Govern".

"Vemos muchas otras fuerzas políticas despistadas y queriendo hacer política en Madrid y no política en Catalunya", ha advertido.

Elecciones municipales

También se ha referido a las próximas elecciones municipales en el año 2027 y ha defendido que "la apuesta municipalista ha de ser una apuesta nacional".

Así, ha dicho que desde los municipios es donde se asegura una vivienda digna, unas condiciones de trabajo dignas y se frena la "turistificación".

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Ha reprochado al PSC la situación que vive Catalunya, con una emergencia habitacional, educativa y de servicios públicos, y ha advertido que sin una "propuesta nacional" no se encontrará una solución.

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