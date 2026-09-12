La ANC asegura que la quema de una bandera española en el acto de la Diada no estaba "planificada"

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha asegurado este sábado que la quema de una bandera española en el acto de la Diada por parte de tres encapuchados no estaba "planificada".

"Nuestra capacidad de organización es grande, pero hay factores que la espontaneidad de la gente puede hacer aparecer", ha afirmado el presidente de la ANC, Josep Vila, en una entrevista en RAC1. Vila ha admitido que no quieren que esta sea la imagen "que pueda quedar".

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Por otra parte, ha considerado este 11 de septiembre como un "punto de inflexión" porque el número de manifestantes "no fue en absoluto menor", y ha opinado que se evidenció la presencia de los jóvenes. También el presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha remarcado que por primera vez hubo un "consenso" contra la extrema derecha.