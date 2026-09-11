Sonia Castedo rechaza volver a la política tras recibir una propuesta para las municipales en Alicante

En mayo de 2011, Sonia Castedo era la protagonista del cartel electoral del PP en Alicante. En esas elecciones, que se celebraron casi tres años después de que Luis Díaz Alperi renunciase a la Alcaldía en favor de Castedo, los populares lograron el segundo mejor resultado de la historia en unas municipales de la capital alicantina, con 18 concejales y más de la mitad de los votos. Sin embargo, apenas tres años después, la regidora se veía obligada a dimitir tras una doble imputación por presunta corrupción urbanística. Unos años después, salió libre de ambas acusaciones: primero, del plan Rabasa, en 2016, y después del PGOU, un asunto cuyo recorrido judicial acabó definitivamente en mayo de 2024, al ser ratificada su absolución por parte del Tribunal Supremo.

Desde que las resoluciones judiciales empezaron a sonreír a Castedo, sobre todo las relativas al Plan General al ser una causa que se prolongó más tiempo en los tribunales, el runrún de su posible vuelta a la primera línea política no ha dejado de sonar. Con diferente intensidad, según el momento político. En parte, porque ella misma también avivó los rumores por momentos, como en la previa de las últimas elecciones, justo después de la sentencia de la Audiencia Provincial que le absolvía, tras la petición de hasta diez años de cárcel de la Fiscalía. "A quien tanto le preocupa esta quedada, le recomiendo que deje de preocuparse o sufrirá desde aquí hasta las próximas elecciones [en 2023]", señalaba en clara alusión a Luis Barcala, alcalde de Alicante, con quien mantiene una relación más que distante, en una multitudinaria cena organizada para celebrar el fallo de la Audiencia en el caso del PGOU.

Sin embargo, ya con la sentencia firme desde hace dos años y a falta de unos meses de la próxima cita con las urnas a nivel municipal, Castedo ha optado por cambiar de estrategia y cerrar de golpe cualquier posibilidad de volver al tablero político. Al menos, por ahora. Y es que el rumor empezaba a estar ya en la calle. Esta vez, la propuesta estaba sobre la mesa, aunque fuera de las siglas habituales en la política alicantina.

Lejos del objetivo en las urnas

Desde Contigo, un partido menor nacido de "ex" de Ciudadanos, le había llegado una proposición para que se sumase al proyecto para las próximas municipales, que se celebrarán en mayo de 2027. Esta formación, que ha tenido como principal imagen en Alicante al exconcejal Fernando Sepulcre (que empezó 2015 como edil de Ciudadanos y acabó como tránsfuga), ya buscó tener representación en el Ayuntamiento en 2019. Sin embargo, Sepulcre, como alcaldable de Contigo, se quedó muy lejos de su objetivo, al sumar apenas 750 votos, diez veces menos de los que habitualmente se exigen en Alicante para conseguir un asiento en el pleno municipal.

Si hay un segundo intento (la formación no se presentó en 2023), no será con Castedo como reclamo en las listas electorales. "Descarto mi vuelta a la política, no voy a volver, no", sentenció Castedo este jueves, tras ser preguntada por este diario sobre la propuesta recibida desde Contigo. Esta es la primera que ha recibido, aunque en su entorno no se descarta que haya algún intento más de cara a la cita de 2027 desde otras formaciones de nueva creación.

En los últimos tiempos, ya sin causas pendientes con la justicia, Castedo y Camps volvieron juntos al foco mediático en busca del protagonismo perdido, bajo el pretexto de defender la convocatoria de un congreso del PP a nivel regional para elegir al relevo de Carlos Mazón al frente del partido, un cargo al que se ha postulado el exjefe del Consell.

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Con el objetivo de esa cita congresual más lejos que nunca, Castedo, que regresó como afiliada al PP de la mano de Camps tras la forzada baja por la apertura de juicio en el caso del PGOU, no ve interesante volver ahora a primera línea del tablero político, ni siquiera al municipal. Su entorno admite que las ganas podrían existir, pero que no compensarían otros asuntos, especialmente familiares. Así que no habrá cara a cara, aunque con objetivos electorales distintos, entre Barcala y Castedo, los dos últimos alcaldes del PP salidos de las urnas.