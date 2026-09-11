Illa disputa a la extrema derecha el relato de la catalanidad en una Diada marcada por la amnistía y la financiación

El lema de la 'Catalunya, un sol poble' vuelve a la primera línea en esta Diada. El Onze de Setembre, antaño marcado por la exhibición de músculo del soberanismo, está en estos momentos más pendiente de la aplicación de la amnistía a los líderes del 'procés', del desenlace de la nueva financiación y del auge de la extrema derecha a las puertas de un nuevo ciclo electoral que de las proclamas a favor de la independencia. Ante esta coyuntura, el Govern ha concebido la Diada de este año como una jornada para reivindicar una catalanidad inclusiva frente a las arengas excluyentes a sabiendas de que la tensión, como se constató este jueves en las cargas policiales del Fossar de les Moreres, puede escalar.

"No podemos permitir que nada ni nadie ponga en riesgo la convivencia en Catalunya. En nuestra casa el odio no cabe", dijo este jueves el president de la Generalitat, Salvador Illa, en su discurso institucional en la víspera de la fiesta nacional catalana. Lo hace consciente de que el apoyo ultra se traduce en Catalunya en la coexistencia de dos partidos, Aliança Catalana y Vox, que defienden identidades nacionales opuestas, pero que convergen en el discurso antiinmigración, recrudecido ahora con la crisis galopante en Ceuta. La decisión de celebrar el Onze de Setembre por primera vez en Extremadura se enmarca en la vocación de proyectar que la integración ha sido la principal herramienta de cohesión por la que ha apostado históricamente Catalunya, pero también de rebajar las hostilidades contra los catalanes que, a su juicio, se han alimentado con intereses electorales en el resto de comunidades autónomas.

El "espíritu de Sant Boi" del 76

El president arrancó el curso político advirtiendo de los "ataques sin escrúpulos" que va a tener que capear Catalunya a costa de carpetas como la de la financiación y la amnistía. Pidió entonces "unidad de acción" a los partidos políticos frente a los retos conjuntos que tienen por delante. La invocación del "espíritu" de Sant Boi de Llobregat de 1976 que ha hecho la Generalitat para la festividad nacional va en esa dirección. Hace 50 años, las formaciones catalanistas se conjuraron bajo el paraguas de la Assemblea de Catalunya para liderar la primera manifestación por la Diada tras la muerte de Franco con el anhelo de conquistar las libertades arrebatadas durante la dictadura.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, este jueves en la izada de la 'senyera' ante el Parlament / Joan Mateu Parra / ACN

Tras haber dado carpetazo al 'procés' y con la extrema derecha ganando terreno, Illa considera que hay alicientes e intereses compartidos para que socialistas e independentistas cooperen de nuevo para ejercer de dique de contención de la extrema derecha y para atajar el agravio económico que sufre la Generalitat con la financiación. También para remontar la crisis educativa o asumir la gestión de Rodalies, dos de las carpetas que pasan más factura al Govern en minoría del PSC. La disyuntiva, ha advertido, está ahora de nuevo entre "democracia y autoritarismo", por lo que considera que hay motivos suficientes para que el catalanismo vuelva actuar de forma conjunta. La mirada no solo está puesta en lo que suceda en Catalunya a partir de las elecciones municipales, sino también en si se produce un cambio de Gobierno tras las generales.

A la espera de Puigdemont

El PSC ya ha afianzado su vínculo con ERC y los Comuns en estos dos años de legislatura que arrancó con el compromiso de impulsar un nuevo modelo de financiación para Catalunya. Los republicanos han sido, además, un socio estable de Pedro Sánchez. Pero más difíciles están las relaciones con Junts, que hasta ahora ha apostado por no dar oxígeno al Govern de Illa para erigirse en la alternativa. Las encuestas, sin embargo, no sonríen a los posconvergentes. Que Aliança Catalana se esté alimentando, en buena parte, de su electorado es un elemento que dificulta que Carles Puigdemont coopere con los socialistas.

Pero en el Executiu esperan que la aplicación de la amnistía suponga un cambio de rasante. El curso político empieza, de hecho, en ascuas por si finalmente se hará efectiva sobre los líderes del 'procés'. Para Illa es especialmente relevante completar la estrategia de la desjudicialización y ve en el regreso del expresident a Catalunya, que calcula que podría producirse este otoño, un punto de inflexión para la legislatura de Sánchez, pero también para la catalana. "Cuando Puigdemont vuelva pasarán cosas en Junts, aunque no sabemos cuáles", aseguran fuentes gubernamentales.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, exhibiendo el cartel de la Diada / JORDI OTIX

La aspiración del president es que, con su líder llevando la batuta sobre el terreno, Junts acabe apoyando la nueva financiación en la votación que debería producirse en el Congreso antes de que acabe el año. Por más que ahora esté cerrado en banda y agazapado en la reivindicación del concierto, los socialistas catalanes no renuncian a lograr que los posconvergentes negocien mejoras y acaben facilitando la aprobación del modelo, aunque sea sin entusiasmo. Un volantazo que esperan que llegue también a los pactos que habrá que abordar para gobernar los ayuntamientos después de las municipales y para los que el PSC espera que Junts no sume con Aliança.

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La 'Catalunya, un sol poble' como apuesta política se somete, pues, a una prueba de estrés en una Diada en la que los partidarios de la independencia volverán a corear cánticos a favor del derecho a la autodeterminación, aunque conscientes de que esta cuestión ha dejado de monopolizar la agenda en Catalunya.