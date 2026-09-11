Ramon Cotarelo incendia la Diada en Ripoll: "O nos convertimos al islam, o hacemos la guerra"

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, se ha desmarcado de la glosa que el politólogo independentista Ramon Cotarelo ha hecho en el Monasterio de Ripoll durante el acto institucional de la Diada. "O nos convertimos al islam y vivimos como ciudadanos de segunda, pagando impuestos, o hacemos la guerra y, por supuesto, en lo que a ellos respecta, son derrotados", afirmó el polémico orador, cuyo lenguaje belicista ha provocado que incluso el ayuntamiento se haya desmarcado de su discurso.

El tradicional parlamento que un invitado realiza durante la conmemoración de la fiesta nacional de Catalunya consistió en "dos minutos hablando del Onze de Setembre y el resto, en una disertación del islam", según explica la propia Orriols, que considera que la glosa "no debe ser un mitin político" y pide perdón al resto de partidos y entidades de la localidad.

La glosa de la Diada la encarga el Ayuntamiento de Ripoll a una persona conocida para dar su visión sobre el país, pero, en el caso de Cotarelo, la alcaldesa ha tenido que disculparse al considerar que "ha perjudicado" al municipio. Orriols asegura que el consistorio no tenía conocimiento del discurso por nunca pide un adelanto de lo que se leerá en el altar del monasterio. "Damos libertad para que el orador diga lo que quiera. Fue una glosa improvisada porque no leyó en ningún momento", explica la líder de Aliança.

ERC ha sido el primer partido en lamentar en un comunicado el uso "partidista" que creen que se ha hecho de la Diada, y afirma que les ha causado "vergüenza e indignación", indicando que Cotarelo ha pedido "recuperar el servicio militar para realizar una guerra contra personas de otras confesiones religiosas". Por todo ello ha calificado de "totalitarismo en estado puro" y "discurso xenófobo" el parlamento del opinador madrileño. Pese a la incomodidad expresada posteriormente, representantes de todos los partidos excepto el PSC y la CUP se fotografiaron bajo la tumba del Comte Guifré, una vez terminado el parlamento.

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Desde que Aliança Catalana gobierna en Ripoll, las glosas de la Diada las han hecho personajes conocidos como el propio Cotarelo, el actor Toni Albà (2025), el lingüista Albert Donaire (2024) y el escritor y activista Anthony Corey (2023), simpatiza. Este año invitaron al filósofo Bernat Dedéu, que finalmente renunció a ella para huir de las etiquetas políticas que podía comportarle. El Ayuntamiento de Ripoll ha hecho público un comunicado lamentando el contenido de la intervención de Cotarelo en tanto que "no se haya ceñido estrictamente a la reivindicación de la Diada".

Fuente: Diari de Girona