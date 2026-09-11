Junqueras ofrece a ERC como antídoto al auge de Aliança Catalana: "Catalunya no es un búnker"

Fiel a la tradición, ERC ha celebrado la Diada de Catalunya con un almuerzo popular en la calle organizado por su federación en Barcelona. Como en tantos otros acto políticos de la jornada, la preocupación por el auge de extrema derecha ha sido el hilo conductor de la velada. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha intentado presentar a su partido como el mejor antídoto para intentar frenar el ascenso de partidos como Aliança Catalana. "Catalunya y su identidad nacional no son un búnker más pequeño y aislado, sino una casa amplia", ha proclamado.

¿Cómo se combate el ascenso del autoritarismo en Catalunya? Junqueras ha ofrecido el "independentismo progresista" de ERC para garantizar que desde las instituciones se trabajará para que la gente tenga mejores condiciones de vida y, por lo tanto, pueda mirar el futuro con esperanza. Según su argumento, esto debería alejar a las personas de las opciones políticas reaccionarias. "Nuestro trabajo y deber es garantizar esperanza y oportunidades para todo el mundo. La mejor respuesta al autoritarismo es un proyecto integrador e inclusivo que garantice derechos", ha zanjado.

Lo que propone a Junqueras a la ciudadanía, en defintiva, es un pacto: ERC se compromete poner todo su esfuerzo en mejorar sus condiciones de vida, pero a cambio necesita recibir el apoyo suficiente para volver a las principales instituciones, de donde ha sido apeada en las últimas contiendas electorales. La primera oportunidad para regresar al poder son las elecciones municipales del año que viene, donde está en juego las más de 900 alcaldías en Catalunya. La principal, la de Barcelona.

La candidata en la capital catalana será Elisenda Alamany, la secretaria general del partido. Ella ha cargado de forma directa contra la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Ha asegurado que su partido no aceptará "lecciones" de independentismo de nadie después de que, en la última década, ha visto como varios de sus dirigentes han sufrido "prisión, exilio y represión" por su participación en los días decisivos del 'procés'.

Cuando una sociedad ha sufrido muchos cambios, es normal que la gente tenga miedo Elisenda Alamany — Secretaria general de ERC

Como Junqueras, ha ofrecido ERC como la formación que puede dar un "horizonte de esperanza" para aquellos que estén tentados en lanzarse a los brazos de la extrema derecha. "Cuando una sociedad ha sufrido muchos cambios, es normal que la gente tenga miedo, pero me niego a dejarle a la extrema derecha que gestione el miedo, las preocupaciones y las ansiedades de nuestra gente", ha expuesto. La oferta de Alamany es "hacer país" para que los trenes vuelvan a funcionar, los salarios sean mejores y el "miedo" dé paso a "la esperanza". La propuesta es clara, la duda es si la gente le dará credibilidad.

Año crucial

La Diada marca el inicio de un curso político especial para los republicanos: las elecciones municipales serán el primer examen electoral desde que Oriol Junqueras recuperó el liderazgo del partido en diciembre de 2024. Será, pues, la primera oportunidad de sacar a ERC del ciclo electoral negativo que inauguró, precisamente, en las municipales de 2023.

La plana mayor de Esquerra Republicana de Catalunya en la ofrenda de la Diada. / MANU MITRU / EPC

A juzgar por los ánimos de este viernes en la Diada, la formación de Junqueras sale a disputar el partido con confianza. Un alto dirigente de ERC explicaba como el de este año ha sido el almuerzo popular de la Diada con más asistentes en mucho tiempo, ya que hasta 500 militantes se han acercado a la cita. Durante los discursos políticos, esta cifra ha aumentado considerablemente con gente que en ese momento paseaba por la calle. Es una muestra insuficiente para saber si a ERC le irán bien en las urnas, pero es un punto de partido para darse ánimos.

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Que los republicanos piensan cada día en las municipales ha quedado claro durante el acto. "Quedan 255 días para las elecciones", ha contabilizado Núria Clotet, la número dos del partido en Barcelona. 255 días para dirimir si ERC es capaz de volver a ser una opción que motive a los ciudadanos. Una lucha que esta vez deberá contra varios elementos, entre ellos, el auge de la extrema derecha.