Muere Josep Maria Trias de Bes, exdiputado de CiU y del PP en el Congreso

Josep Maria Trias de Bes, jurista y expolítico catalán que fue diputado en el Congreso con CiU y con el PP en los años 80 y 90 del siglo pasado, falleció el pasado miércoles a los 81 años en la residencia geriátrica en la que residía. Según anuncian sus familiares, el velatorio para despedir al que fuera secretario cuarto del Congreso de los Diputados (1982-1989) y vicepresidente cuarto de la misma cámara (1989-1993) quedará abierto en el tanatorio de Sant Gervasi este viernes. El funeral tendrá lugar el próximo sábado 12 de septiembre en el mismo recinto.

Trias de Bes militó en el PSUC en su juventud y participó en la Caputxinada de 1966, cuando se constituyó en asamblea el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB). Arrancó su vida política como responsable de comunicación de Convergència Socialista de Catalunya (CSC). Tras ello, fue miembro del comité ejecutivo y del consejo nacional de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) desde 1976 y diputado de CiU por Barcelona en las elecciones de 1982, 1986 y 1989.

Tras distanciarse paulatinamente del proyecto de Jordi Pujol, Trias de Bes rompió relaciones con CIU y se pasó al PP catalán en 1995, siendo diputado de los populares en 1996. Tras su paso por la política, formó parte del Consejo de Administración de RTVE entre 1996 y 2004, y presidió la empresa Transmediterránea hasta 1999.

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Más de una década después de retirarse, colaboró con Unión Progreso y Democracia (UPyD), el extinto partido que creó la exdirigente socialista Rosa Díez. En 2009, Trias de Bes ensalzó públicamente el "discurso abierto, ausente de temores y libre de tabúes" de la formación, "que podría ayudar a una regeneración y superación de las inquietudes que hoy ahogan a los españoles".