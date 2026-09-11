Los Mossos aíslan al grupo neonazi Núcleo Nacional ante una protesta antifascista en la Diada

A un lado de Barcelona, en la plaza Catalunya, la tarde de la Diada transcurría como es habitual, con los parlamentos de los independentistas en la manifestación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). A pocos kilómetros de allí, en la plaza de Jacint Verdaguer, dos manifestaciones antagónicas se retaban separadas por un amplio dispositivo de los Mossos d’Esquadra, con centenares de agentes de la Brimo desplegados para impedir que el grupo neonazi Núcleo Nacional y los colectivos antifascistas llegaran a encontrarse.

La contramanifestación, convocada por la Coordinadora Antifeixista de Barcelona, tenía como objetivo boicotear la presencia de la ultraderecha en la plaza. Y lo ha conseguido. La cincuentena de simpatizantes de Núcleo Nacional, bajo el lema 'Catalanidad es Hispanidad', no ha podido llegar hasta Jacint Verdaguer, ocupada por los antifascistas, que han cortado la Diagonal y han reunido a alrededor de un millar de personas bajo una misma consigna: en los barrios de Barcelona "no puede haber fascismo".

Amplio dispositivo de Mossos

La policía ha encapsulado a los concentrados ultras en la confluencia de la calle Mallorca con Roger de Flor para evitar que ambos grupos pudieran encontrarse. Los Mossos, que conocían las dos convocatorias, han preparado un amplio dispositivo con decenas de furgonetas antidisturbios distribuidas por el entorno y numerosos cordones policiales, que han mantenido cerrada durante horas Diagonal con Passeig Sant Joan.

La policía ha encapsulado a los concentrados ultras en la confluencia de la calle Mallorca con Roger de Flor para evitar que ambos grupos pudieran encontrarse

Varios vehículos y líneas de agentes han blindado el tramo de la calle Mallorca donde se encontraban los seguidores del grupo neonazi Núcleo Nacional, impidiendo también el acceso desde el exterior. La concentración ultra, que ha durado poco más de una hora, ha transcurrido prácticamente aislada y sin apenas visibilidad, oculta tras las furgonetas y los accesos cerrados por la policía.

El punto más conflictivo ha sido el cordón policial más próximo a la plaza de Jacint Verdaguer. Allí, los manifestantes antifascistas han lanzado consignas contra los Mossos, a los que acusaban de ser "cómplices" y "traidores" por considerar que estaban protegiendo a los neonazis. "Estáis protegiendo a nazis" o "sois unos traidores" han sido algunos de los gritos más repetidos durante la tarde. También se han producido lanzamientos de objetos en varios momentos, especialmente cuando ambos grupos se encontraban a pocos metros de distancia, aunque separados por el dispositivo policial.

"Estáis protegiendo a nazis" o "sois unos traidores" han sido algunos de los gritos más repetidos durante la tarde

Cargas policiales

El momento de mayor tensión se ha vivido poco antes de las 19.00 horas, cuando la concentración de Núcleo Nacional ya había terminado. Según fuentes presentes en el lugar, un objeto lanzado desde la zona de la protesta antifascista ha alcanzado a un hombre situado cerca del cordón policial, que ha caído al suelo.

En ese momento se ha generado una situación de confusión. Este diario ha podido comprobar que dos hombres se han acercado al herido con intención de auxiliarlo y apartarlo de la zona, mientras otros manifestantes atribuían lo sucedido a la actuación policial. En medio de la tensión, un agente de la Brimo ha golpeado con la porra a los hombres que intentaban ayudar al herido.

Joan Mateu Parra / ACN / Vídeo: cedido

La situación ha desembocado después en cargas de los Mossos contra los manifestantes situados junto al cordón. Durante los incidentes, algunos participantes han lanzado objetos contra los agentes, entre ellos palos, botellas de cristal, petardos, latas y pinturas. "Queríamos ayudar al hombre y apartarlo de la zona. En ningún momento hemos hecho nada que no fuera ayudar", ha explicado uno de los testigos a EL PERIÓDICO, que considera desproporcionada la actuación policial. La policía catalana ha puntualizado, por su lado, que "en alguna de estas intervenciones" se ha hecho "uso puntual de la defensa para contener los intentos de sobrepasar la línea policial y garantizar la seguridad de los agentes y del resto de personas presentes".

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Poco después, una vez finalizada la concentración de Núcleo Nacional, la protesta antifascista ha continuado su recorrido en dirección a Arc de Triomf. Durante el trayecto se han registrado nuevos incidentes y cargas policiales. A la altura de la plaza de Tetuán, un grupo de manifestantes antifascistas ha lanzado varias sillas de un restaurante contra furgones de los Mossos d’Esquadra, que han respondido con golpes de porra. Ya en Arc de Triomf, un grupo de encapuchados ha prendido fuego a dos contenedores.