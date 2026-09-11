La ANC llama al independentismo a preparar un "nuevo embate" en 2027 coincidiendo con los 10 años del 1-O

Una Diada más, el independentismo ha vuelto a salir a la calle para demostrar que, pese a que el movimiento se encuentra en horas bajas, no ha desaparecido. "Aquí estamos y no nos pararán", ha exclamado el presidente de la ANC, Josep Vila, que ha aprovechado la cita para llamar al independentismo a organizarse para afrontar un nuevo "embate fuerte" en 2027 coincidiendo con el décimo aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017.

La manifestación independentista en la capital catalana, que ha tenido réplica también en Girona y Amposta, ha vuelto a quedar muy lejos de las marcas de participación registradas en los años más álgidos del 'procés', pero ha mejorado respecto al año anterior. La Guàrdia Urbana ha cifrado en 45.000 personas la participación en la capital catalana, mientras que en 2025 fueron 28.000. Según la ANC, en Barcelona se han superado las 100.000 personas, y se han alcanzado los 130.000 manifestantes si se suman las otras dos sedes.

Bajo el lema "Hi soc. Hi som. Independència" (Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia), dos columnas han salido a las 17.14 horas desde dos puntos de la ciudad, una lo ha hecho desde la confluencia de la Gran Via con la calle Casanovas y la otra desde la Catedral, y han acabado confluyendo en la plaza de Catalunya una hora más tarde. Allí se ha celebrado el acto político que ha acabado con la quema de una bandera de España, un acto inédito en las manifestaciones organizadas por la ANC desde el inicio del 'procés' en 2012.

La ANC ha situado la Diada de este 2026 como un "punto de inflexión" y ha anunciado que la entidad ya prepara una gran manifestación a favor de la independencia coincidiendo con el décimo aniversario del referéndum de 2017. "Es necesario que desde el independentismo civil protagonicemos un punto de inflexión. Una acción que, iniciada este 11-S, nos lleve a la eclosión de una mayoría social favorable a la independencia, que se exprese mediante una gran movilización en otoño de 2027, justo cuando se cumplirán diez años del 1 de Octubre y que sea el primer paso de un nuevo embate para ganar la independencia", ha exclamado Vila.

Ante una plaza de Catalunya llena de esteladas, el presidente de la entidad ha avisado al movimiento de que queda un año por delante para prepararse, y ha anunciado que la ANC convocará ya durante el próximo mes una cimera de entidades para empezar a trabajar este horizonte. El planteamiento de la entidad pasa por dejar al margen los partidos políticos, aunque Vila ha abierto la puerta a que se sumen a título individual. "Invitamos a todo el mundo, desde una transversalidad amplia y no partidista, a ser parte del proyecto", ha dejado claro el líder de la ANC.

La presencia de Aliança Catalana

Esta edición de la Diada ha venido marcada por la tensión en las filas independentistas ante el auge de Aliança Catalana. Durante la vigilia del Onze de Setembre se vivieron momentos de tensión en el Fossar de les Moreres, lugar simbólico de recuerdo a los caídos en la defensa de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714. La convocatoria de un acto de Aliança Catalana y la contramanifestación convocada por la izquierda independentista acabó con cargas policiales y tres detenciones. En la manifestación de este viernes también ha participado la líder del partido de la extrema derecha Sílvia Orriols, y un grupo de manifestantes, pero su presencia ha trascurrido sin incidentes.

No obstante, desde la plaza de Catalunya, el presidente del CIEMEN, David Minoves, ha querido lanzar un mensaje claro contra los discursos de odio y ha llamado a la cohesión social. "Debemos plantar cara al fascismo y defender una identidad nacional plural", ha exclamado Minoves entre fuertes aplausos, al tiempo que también ha culpado a Aliança de "imposibilitar que vuelva a haber una mayoría para la independencia". También en este sentido se ha expresado el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, que ha asegurado que del mismo modo que el Estado quiere "dividir el movimiento", la extrema derecha quiere hacer lo mismo "como sociedad".

¿La última Diada sin Puigdemont?

Pero más allá de Aliança, la Diada también se ha celebrado con la vista puesta en la posible aplicación de la amnistía a los líderes del 'procés' este próximo otoño, lo que permitiría que el expresident Carles Puigdemont -y también Toni Comín y Lluís Puig- pudieran regresar a Catalunya nueve años después de su marcha. Especialmente, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena abriera la puerta a aplicar la amnistía al expresident en cuanto el Tribunal Constitucional establezca su doctrina con el primer recurso que analizará este próximo mes de octubre.

Sobre ello se ha pronunciado también Antich, que ha pedido cerrar la "carpeta de represión" para poder abrir la discusión sobre cómo resolver "el conflicto político". "¿Quién dice que hay normalidad? No habrá normalidad hasta que se reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya", ha exclamado Antich.

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Por su parte, también el secretario general del partido, Jordi Turull, ha reclamado que esta sea la última Diada sin la presencia física de Puigdemont en Catalunya. "Esperamos que el año que viene podamos estar todos. Pedimos que el poder judicial deje de rebelarse y aplique la ley de amnistía de una vez", ha zanjado el posconvergente.