Crisis migratoria
Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta tras la polémica por los contactos con el CNI
La renuncia se produce después de conocerse que Gonzalo Sanz recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio
EP
El jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión tras la polémica generada por la publicación de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con los acontecimientos del pasado 30 de julio.
La renuncia se produce después de conocerse que Sanz recibió mensajes del CNI a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, afirmó que desconocía tanto los mensajes como la llamada mantenida entre su jefe de Gabinete y el CNI.
"No fue nada más que un intercambio de información", señaló públicamente Triano, quien, por el momento, ha descartado abandonar también su cargo.
Sanz asumió la Jefatura de Gabinete de la Delegación del Gobierno en febrero de 2025, después de haber trabajado previamente como asesor de la institución. Su incorporación al puesto se produjo tras la salida de Rafael García.
- El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones
- Una asociación venezolana inicia una campaña para conseguir 5.000 euros para acusar a Zapatero en el caso Plus Ultra: 'Es responsable directo
- La fiscal del caso Zapatero investiga el uso de una empresa de Luxemburgo para financiar a Plus Ultra con 9 millones de capital venezolano
- Llarena aplicará la amnistía a Puigdemont en cuanto el TC establezca su doctrina sobre la malversación
- El Rey examina con Robles y la cúpula militar la situación en Ceuta en plena polémica por la gestión del Gobierno
- El Tribunal de Cuentas pregunta a la Diputación de Badajoz si activa el procedimiento por los 427.000 euros cobrados por el hermano de Sánchez que no reclamó
- Aliança Catalana agita la víspera de la Diada y agranda la división entre los partidos independentistas
- La Policía reveló que 'a diferencia de Ceuta' los agentes marroquíes realizaron en el entorno de Melilla 'intensas actividades operativas