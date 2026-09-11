La Diada recupera el 'Catalunya, un sol poble' y reivindica la convivencia frente al auge de la extrema derecha

Reza un conocido aforismo que la historia no se repite, pero rima. Catalunya se ha desperezado esta Diada del Onze de Setembre con las imágenes todavía en las retinas de los golpes de porra de los Mossos y la escalada de tensión en el Fossar de les Moreres entre manifestantes antifascistas y militantes de Aliança Catalana. El ambiente se caldea en pleno auge de la extrema derecha. Y ante esa realidad, el catalanismo, de izquierda a derecha, ha desempolvado al unísono el lema de 'Catalunya, un sol poble', fraguado en el antifranquismo. Ninguno de ellos tiene la receta para frenar el auge ultra, que bebe también de sus respectivos electorados, pero se va imponiendo una preocupación compartida que ha motivado que hayan salido en defensa de una catalanidad inclusivafrente a los discursos discriminatorios y excluyentes.

El conflicto entre Catalunya y España ha quedado relegado en las consignas políticas para centrarse en la dicotomía entre democracia y autoritarismo. El propio president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido de que ese es el eje en el que se van a mover las próximas elecciones, tanto las municipales como las generales. Es por ello que lleva días invocando a la "unidad de acción" del catalanismo para hacer frente a grandes retos como el conflicto educativo, las infraestructuras como la red de Rodalies, la financiación o la vivienda bajo la premisa de que la extrema derecha se alimenta del malestar que generan esas carpetas irresueltas y de que ese desasosiego acaba poniendo en jaque la convivencia.

Un mismo hilo conductor

La batería de declaraciones de la jornada ha tenido el mismo hilo conductor. De la llamada de la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, a defender una "Catalunya inclusiva" y con "capacidad de tejer alianzas" ante quien busca la confrontación a la "unidad interna" de los partidos catalanistas que ha pedido el presidente del Parlament, Josep Rull, ante "el miedo, el señalamiento y el odio" que agitan los partidos de extrema derecha. Esa sintonía institucional no ha impedido que la oposición trate de no dar tregua al Executiu del PSC. Tanto el secretario general de Junts, Jordi Turull, como la de ERC, Elisenda Alamany, han señalado que precisamente los problemas de gestión del Govern y su "falta de ambición" son caldo de cultivo para los partidos reaccionarios.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado de sus consellers, durante la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova / MANU MITRU

Cuanto más se acerquen las elecciones municipales, más difícil será que incluso los socios del Govern arrimen el hombro. Pero lo que todos han pregonado, desde el PSC a Junts, ERC, los Comuns y la CUP, es una identidad catalana tejida sobre la pluralidad y la diversidad sin discriminaciones por motivo de origen. Todos han avisado de que hay riesgo de que la involución y el retroceso en derechos y libertades se abran paso, aunque otro cantar es qué hay que hacer para impedirlo. Entidades como Òmnium Cultural han empezado a plantear ya la urgencia de configurar un "frente cívico" no solo para ejercer de dique de contención, sino para poner encima de la mesa un proyecto que frene la apatía y la desafección.

"Un nuevo embate"

La gran pregunta es cómo galvanizar a una mayoría social para frenar a la extrema derecha y si es posible hacerlo entre independentistas y no independentistas. Parece una unidad difícil, sobre todo porque una parte del independentismo, con la ANC al frente, ha decidido situar como prioridad de cara al 2027 la de auspiciar un "nuevo embate fuerte" para conseguir la independencia. La fecha no es casual. El año que viene se cumple el décimo aniversario del referéndum del 1-O y de la declaración unilateral de independencia, el momento en que la tensión entre la Generalitat y el Estado escaló más. Lo que quiere la ANC es utilizar la efeméride como revulsivo para volver a aglutinar fuerzas y tejer otro escenario de ruptura. "Es necesario que desde el independentismo civil protagonicemos un punto de inflexión", ha defendido el presidente de la entidad, Josep Vila.

Imagen de la manifestación independentista de la Diada. / Jordi Otix / EPC

La gran duda es si, esta vez, habrá una mayoría en la calle dispuesta a remar en esta dirección. La manifestación de la Diada de este año ha vuelto a ser multitudinaria, pero muy alejada de las grandes cifras de la década anterior. La Guardia Urbana ha cifrado en 45.000 los asistentes, 17.000 más que el año pasado, cuando registró su peor cifra desde la irrupción del 'procés'. La ANC ha elevado el número hasta los 100.000. Sea cual sea la cifra más aproximada a la realidad, la conclusión es que el independentismo no ha desaparecido, ni mucho menos, pero está lejos de exhibir su mejor forma, la que consiguió en su día poner contra las cuerdas al Gobierno de Mariano Rajoy.

La manifestación independentista registra un repunte de asistentes, pero sigue lejos de las cifras de la década pasada

Además, hay otro elemento que atormenta al soberanismo: qué hacer con Aliança Catalana. Una parte del movimiento considera que debe ser considerado un actor independentista más. Otra parte, por ahora mayoritaria, la veta de cualquier posibilidad de acercamiento. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha llegado a decir en esta Diada que Aliança es una "opción política abominable". El debate está abierto y la única evidencia hasta ahora es que la división impide al independentismo volver a coger fuerza.

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La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a su llegada el jueves al Fossar de les Moreres. / David Zorrakino / Europa Press

Mientras tanto, Aliança Catalana ha vivido una Diada plácida consciente de que, pese a las críticas que recibe de muchos frentes, surfea una buena ola impulsada por el auge del autoritarismo a nivel global. Sílvia Orriols no ha tenido ni que celebrar un gran acto para acaparar una gran parte de la atención política. La Diada del año que viene se celebrará con las elecciones municipales recién celebradas. Entonces Catalunya ya sabrá si la extrema derecha es una moda pasajera o una realidad.