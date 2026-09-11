Òmnium reclama un "frente cívico" para ahuyentar al "monstruo" de la extrema derecha

Configurar un dique de contención para frenar a la extrema derecha. Este ha sido el trasfondo del llamamiento que ha hecho el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, con motivo de la Diada de Catalunya. El líder de la entidad independentista ha reivindicado un "frente cívico amplio, mayoritario y radicalmente democrático" para ahuyentar a los que ha definido como "monstruos" y "opciones políticas abominables" porque siembran el "catastrofismo y la polarización". Antich, como han hecho también el Govern, las instituciones y los partidos catalanistas, ha levantado la bandera de la 'Catalunya un sol poble'.

El líder de Òmnium ha hecho un retrato de la situación en el que ha reconocido que campa el "desconcierto", la "desorientación" y la "polarización", elementos que abonan el terreno para que el populismo "se extienda como una peste" a base de intentar "engañar a la gente" con soluciones aparentemente simples a problemas complejos. Ante esta realidad, ante los "agentes del miedo, la rabia y el odio", ha dicho, "no hay nada más radical que la disciplina de la esperanza". La gravedad del momento, ha insistido, debe ser un motor de movilización.

No hay nada menos catalán que expulsar de la catalanidad a una parte del país: ¿nos hemos vuelto locos? Xavier Antich — Presidente de Òmnium Cultural

Un levantamiento para poner pie en pared frente a los "partidos carroñeros" que buscan sacar rédito al malestar de la ciudadanía. Su mensaje ha ido especialmente dirigido a alertar de que la "confrontación" que alientan los mensajes excluyentes de partidos como Aliança, que a su juicio no hacen más que "paralizar" a Catalunya. "No hay nada menos catalán que expulsar de la catalanidad a una parte del país: ¿nos hemos vuelto locos?. Si dejamos de ser una sociedad de acogida, perdemos la parte más relevante de nuestra razón de ser", ha advertido, además de insistir en que sin "cohesión social" no puede haber emancipación nacional e independencia.

De la reacción al proyecto

De nuevo, ha sido invocada la 'Catalunya un sol poble', así como el espíritu unitario de la Diada de 1976 de Sant Boi, la primera tras cuatro décadas de dictadura. El independentismo, ha subrayado Antich, no puede "acobardarse ante los nuevos aprendices de brujos" bajo la batuta de Sílvia Orriols, cuyo proyecto ha considerado un "enemigo" de una sociedad que tiene que ser abierta. "Ha llegado, de nuevo, la hora de pasar de la reacción al proyecto", ha defendido.

Acto de Òmnium Cultural en el Arc de Triomf con motivo de la Diada de Catalunya. / Manu Mitru

Teniendo en cuenta el nuevo ciclo electoral que empieza, ha apelado al "máximo común denominador" de la mayoría social, un frente que pasa por "el carril central" que debe ser la defensa de los derechos, las libertades y la justicia social capaz de unir a los partidos catalanistas, sean o no independentistas.

Actuación musical en el acto de Òmnium Cultural con motivo de la Diada. / Manu Mitru

Antich ha recordado que la aplicación total de la amnistía puede estar cerca, un momento que "resolverá, con muchísimo retraso, la represión política, policial y judicial", algo que, sin embargo, no es suficiente. Cerrada la carpeta de la judicialización, ha sostenido, habrá que continuar avanzando hacia el derecho a la autodeterminación. "El Estado español no solo no tiene la intención de abordar el conflicto político, sino que lo niega y ampara la catalanofobia de los tribunales y de la policía", ha lamentado.

Punto de encuentro del soberanismo

El acto ha contado con la presencia entre el público de los representantes de las principales fuerzas independentistas y soberanistas de Catalunya. Los actos de Òmnium siempre han sido, incluso en los momentos de más desunión independentista del ‘postprocés’, un espacio de encuentro estable entre estas formaciones.

Por parte de Junts per Catalunya han acudido su secretario general, Jordi Turull, y su líder parlamentaria, Mònica Sales. ERC ha estado representada por el expresident de la Generalitat Pere Aragonès y la número dos del partido, Elisenda Alamany. Los Comuns han enviado a su candidato a la Alcaldía de Barcelona, Gerard Pisarello, y al diputado autonómico Andrés Garcia Berrio y la CUP ha estado representada por su líder en la Cámara catalana, Pilar Castillejo.

Noticias relacionadas

Pilar Castillejo (CUP), Elisenda Alamany (ERC), Jordi Turull (Junts), Carme Forcadell y Pere Aragonès en el acto de Òmnium con motivo de la Diada. / Manu Mitru

El independentismo y el soberanismo siguen sin tener un horizonte ni un rumbo compartido, pero aún pueden asistir a espacios compartidos como el de este viernes en el Arc de Triomf de Barcelona. Eso sí, con el veto explícito a Aliança Catalana, que hoy ha quedado claro que nunca será invitada a sentarse en una mesa como la de hoy por muy independentista que se declare. Si esta es una buena o una mala estrategia para hacer frente al partido de Sílvia Orriols, solo lo dirá el tiempo.