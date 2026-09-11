El Govern y los partidos catalanistas cierran filas contra la exclusión ante el auge de la extrema derecha

Un cierre de filas por una Catalunya cohesionada y sin exclusiones. Esta ha sido la proclama unánime del Govern, de los representantes de las principales instituciones y de los partidos catalanistas en un contexto en el que la extrema derecha avanza y horas después de que el Fossar de les Moreres se convirtiera en un polvorín por el choque entre antifascistas y militantes de Aliança Catalana. La tradicional entrega floral en el monumento a Rafael Casanova con la que se despereza el Onze de Setembre ha tenido un hilo conductor: la reivindicación de una sociedad "abierta" y "diversa" contra los discursos discriminatorios que se están abriendo paso.

Después de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hiciera este jueves en su discurso institucional un llamamiento a combatir "el odio" y advirtiera de que no se puede permitir que "nada ni nadie ponga en peligro la convivencia", la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha abogado por una "Catalunya inclusiva" en contraposición a un mundo en el que "se cierran fronteras" y "se alimenta el miedo". La también consellera ha reivindicado tener "capacidad para tejer alianzas" en un momento de "confrontación y desconfianza" creciente.

Que ese iba a ser el hilo conductor de los representantes políticos ha quedado claro cuando el president del Parlament, Josep Rull, ha tomado la palabra y ha pedido que haya "unidad interna" de los partidos catalanistas ante "el miedo, el señalamiento y el odio" que agitan los partidos de extrema derecha. El dirigente de Junts ha abogado por una Catalunya "de acogida y de integración", además de recordar que el hecho de que Carles Puigdemont continúe sin poder regresar a Catalunya es una "terrible y falsa normalidad".

El president del Parlament, Josep Rull, con los dirigentes de la Mesa en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova / MANU MITRU

Los partidos catalanistas han seguido esa misma senda. El PSC, por boca de su número dos, Lluïsa Moret, ha llamado a ejercer de "dique de contención", al tiempo que alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sostenido que hay que mantener la capacidad de "agregar la diversidad". La oposición, eso sí, ha combinado esa defensa del catalanismo inclusivo con críticas a la gestión del Govern de Salvador Illa, que señalan como un caldo de cultivo para la extrema derecha.

Críticas a la gestión del Govern

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, candidata también a la alcaldía de Barcelona, ha señalado que tanto los "reaccionarios" como el hecho de que el Govern no tenga "ambición nacional" están "empequeñeciendo" Catalunya. La dirigente ha señalado la crisis con los trenes y con los maestros, conflictos que hacen "un país más débil", un malestar del que se aprovecha la extrema derecha. "Nuestra identidad es abierta, tenemos que añadir cada vez a más catalanes para ganar un país nuevo y más libre", ha defendido.

La cúpula de ERC, con Oriol Junqueras, Elisenda Alamany y Pere Aragonès, en la ofrenda floral a Rafael Casanova / MANU MITRU

También el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha ahondado en esos conflictos enquistados del Executiu, al que ha acusado de permitir, "por acción o por omisión, que la nación se deshaga", además de acusarlo de "fomentar la polarización". El dirigente ha sido claro a la hora de marcar distancias con Aliança, partido que amenaza a su electorado. "No convirtamos la revuelta de las sonrisas en la revolución del odio entre nosotros, eso sería letal", ha afirmado, además de pedir "actuar con unidad" para preservar la 'Catalunya un sol poble'.

Los dirigentes de Junts, con Jordi Turull al frente, en la ofrenda floral a Rafael Casanova / MANU MITRU

Los Comuns se han sumado a esa filosofía. "No permitiremos que ningún extremista dé carnés de catalanidad", ha asegurado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mientras que la presidenta del grupo en el Parlament, Jéssica Albiach, ha abogado por una Catalunya "inclusiva" para que no acaben ganando los que buscan "un choque de suma cero con odio y miedo".

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La preocupación por el ascenso de la extrema derecha trasciende a los partidos, como han hecho evidente los sindicatos mayoritarios, que han participado también en la ofrenda floral. La líder de CCOO de Catalunya, Belén López, ha advertido de que la construcción nacional "es indisociable de la lucha contra el racismo y la xenofobia". Su homólogo de la UGT, Camil Ros, ha dicho sin pelos en la lengua que "parece que el fascismo quiere volver", por lo que ha pedido directamente a los ciudadanos que no voten a los partidos de extrema derecha si no quieren que pase lo mismo que en Estados Unidos, Italia o Argentina.