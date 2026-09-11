El CNI advirtió de que la regularización extraordinaria de inmigrantes "genera un riesgo para España"

Una "nota informativa" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que ha sido desclasificado por el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la crisis de Ceuta advirtió el 24 de julio de que "el proceso en curso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España" evidencia una "divergencia" con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que fue aprobado en mayo de 2024 bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), "por lo que la posición de España podría quedar expuesta".

El espionaje español sostiene en este informe, que se denomina 'Punto de situación de la inmigración irregular hacia España a 30 de junio de 2026', que la supuesta contradicción entre la normativa europea y la española "genera un riesgo para nuestro país", pues con la regularización de miles de personas "España se presenta como el destino de la UE más receptivo, lo que aumenta la presión migratoria directa e indirecta (flujos secundarios)".

Débil capacidad negociadora

Este dosier del CNI, que fue enviado el 27 de julio a las 12.30 horas a "autoridades pertinentes del Gobierno de la Nación y autoridades locales de Ceuta", analiza también las consecuencias de la puesta en marcha del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. En el documento se defiende que "la percepción de la Unión Europea de una posición asimétrica de España debilita la capacidad negociadora en dos sentidos: como receptora de fondos europeos de gestión migratoria y con otros organismos como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)", que es el organismo de la UE encargado de proteger las fronteras exteriores del espacio Schengen.

Los socios africanos pueden percibir cierta contradicción entre la cooperación en curso para la reducción de flujos y la regularización CNI

Además, prosigue el informe, "los socios africanos pueden percibir cierta contradicción entre la cooperación en curso para la reducción de flujos y la regularización". Y esto, completa el CNI, "puede afectar a la credibilidad de la política migratoria de nuestro país ante esos países, especialmente en el marco del nuevo paradigma introducido por el Pacto Europeo para el conjunto de la UE".

"Un desafío geopolítico"

En el documento, el CNI analiza también las consecuencias del Pacto Europeo y del nuevo Reglamento de Retorno de la UE (aprobado el 17 de junio de 2026). Y una de las novedades de todo ello "reside en permitir que los Estados miembros creen instalaciones en terceros países (hubs) considerados seguros para alojar temporalmente a personas sujetas a decisión de retorno mediante acuerdos bilaterales. Así, la UE extiende su capacidad operativa y disuasoria hacia los espacios de origen y tránsito".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, este martes en el Congreso. / Borja Sanchez-Trillo EFE

La conocida como "externalización" de la política migratoria plantea, prosigue el CNI, "un desafío geopolítico significativo que depende enteramente de la voluntad de los socios externos de la UE". Y para España, prosigue el servicio de inteligencia en el dosier desclasificado, el principal riesgo "deriva de la predisposición a implantar estos hubs en países de su vecindad. Esto podría aumentar la presión migratoria hacia el entorno geográfico español y afectar a la estabilidad regional. No obstante, es poco probable que, por el momento, socios clave para España, como Marruecos, Mauritania o Senegal, acepten albergar este tipo de centros", prosigue.

Informe del CNI sobre la emigración / EL PERIÓDICO

Para España, concluye el informe del CNI, "una presión europea excesiva sobre sus socios estratégicos en el norte y oeste de África podría provocar un deterioro en las relaciones diplomáticas, afectando no solo al control migratorio, sino también a ámbitos críticos como la seguridad y el comercio".