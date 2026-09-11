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Crisis migratoria
Crisis de Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos y todas las reacciones a la desclasificación de los informes del CNI
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Tono Calleja Flórez
El CNI advirtió de que la regularización extraordinaria de inmigrantes "genera un riesgo para España"
El espionaje alertó de que "España se presenta como el destino de la UE más receptivo, lo que aumenta la presión migratoria directa e indirecta".
Hungría y República Checa afean la ayuda de la UE a España
Hungría y República Checa han afeado este jueves la ayuda de 200 millones concedida por la Comisión Europea a España en el marco de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hecho su "trabajo" en cuanto a la protección de fronteras.
AMP.- Sánchez agradece la "solidaridad" y "apoyo inquebrantable" del presidente del Consejo Europeo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, su "solidaridad" y "apoyo inquebrantable" con Ceuta y con "la frontera Sur" de Europa tras la crisis migratoria del pasado julio, y ha reivindicado la necesidad de que Europa tenga "presupuestos ambiciosos" que estén "a la altura de los retos que afrontamos".
El presidente de la Audiencia Nacional responde a Puente
El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha defendido la "independencia" e "imparcialidad" de la jueza María Tardón que investiga la crisis migratoria de Ceuta, y ha afirmado que no entiende "en absoluto" que se cuestione a la magistrada. "Creo que afirmaciones en esa línea no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho", ha asegurado Fernández este jueves en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en respuesta a las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, que puso en duda su imparcialidad por haber sido edil del Partido Popular. El magistrado ha sostenido que los jueces tienen "muy asumido" el "derecho a la crítica" porque las resoluciones que emiten "deben ser motivadas de manera exhaustiva" y sin "valoraciones extravagantes" pero "una cosa es la crítica" y "otra cuestionar el papel del juez con apelaciones a si es independiente o no".
Marruecos denuncia ser "el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España
"El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España, alertó hoy el Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores.
Rabat se pronunció así en una declaración sobre las relaciones con España en la que lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos".
"Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común", agrega el comunicado.
Marlaska insiste en que no hubo alertas de una entrada masiva en Ceuta como la ocurrida
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este jueves, al ser preguntado por la documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previa a la entrada masiva de migrantes en Ceuta, que no hubo "ninguna alerta" en los términos en que esta se produjo los días 30 y 31 de julio.
Tono Calleja Flórez
La jueza de la crisis de Ceuta pide al Gobierno los informes desclasificados del CNI, Guardia Civil y Policía
María Tardón ha descargado los documentos y los considera relevantes para sus pesquisas
Iván Gil
Los socios elevan su malestar con Sánchez por los papeles de Ceuta y ERC pide dimisiones
Las revelaciones en los informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta desclasificados por el Gobierno han acentuado las críticas de los socios respecto a la gestión del Ejecutivo. Desde Podemos y ERC se han pedido directamente dimisiones, mientras que el PNV ha hecho equilibrios al cuestionar tanto la “falta de tensión” en las alertas emitidas por los servicios de inteligencia como la “correlativa laxitud de su recepción” por parte del Gobierno. Otros socios como EH Bildu y Coalición Canaria coinciden con la interpretación del Gobierno al considerar que las alertas previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no se pueden considerar un aviso oficial ni fueron trasmitidas convenientemente.
Cinco niñas migrantes procedentes de Ceuta están "a punto de llegar" a Navarra
María Chivite destaca que su Ejecutivo ayuda a la ciudad autónoma "con hechos y soluciones" y ha pedido al resto de administraciones que también lo hagan.
Sordo (CCOO) pide trasladar a los inmigrantes de Ceuta a la Península: "No caben"
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido que se trasladen a la Península a los inmigrantes que entraron masivamente en Ceuta a finales del pasado mes de julio, mientras se resuelve el proceso administrativo de gestión de expedientes. "No caben en Ceuta. No es realista que permanezcan allí pero tampoco es realista pasarse la ley por la entrepierna y devolverlos a Marruecos no sé por dónde, si tirándoles al mar o echándoles a palos, salvo que alguien plantee que hay que incumplir las leyes", ha advertido este jueves Sordo durante la presentación del informe 'La mercantilización de la educación'. En este contexto, ha explicado que en Ceuta hay "una población de 12.000 personas que requieren un proceso administrativo de gestión de expedientes que tiene que ver con el asilio o la devolución que hay que resolver".
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