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Crisis migratoria

Robles defiende que el Gobierno trabaja unido y el escenario de Ceuta era "imprevisible"

"No hay que buscar discrepancias donde no las hay", ha apuntado la ministra de Defensa en Zamora, donde ha visitado las obras del nuevo cuartel de Monte la Reina

Robles defiende que el Gobierno trabaja unido y el escenario de Ceuta era &quot;imprevisible&quot;

Robles defiende que el Gobierno trabaja unido y el escenario de Ceuta era "imprevisible"

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EFE

Zamora
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Gobierno trabaja unido y "no hay que buscar discrepancias donde no las hay", con relación a los documentos del CNI sobre entrada masiva de migrantes en Ceuta, y ha afirmado que hay escenarios cuya magnitud es "imprevisible".

Robles, preguntada por si se deben mejorar los protocolos del CNI para dar respuesta ante crisis como la de Ceuta, ha señalado que "cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo".

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La ministra ha hecho estas declaraciones en Toro (Zamora), donde ha visitado las obras del nuevo cuartel de Monte la Reina.

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